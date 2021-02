El Piensos Durán Albense recupera la sonrisa con goles ante el San Cucao FS (12-3)

Sábado, 6 de febrero de 2021

Cómoda victoria de los de Alba de Tormes a pesar de tener que remontar el encuentro tras empezar el partido perdiendo

El Piensos Durán Albense logró este sábado ante el San Cucao FS una cómoda victoria por doce tantos a tres (12-3) para conseguir así su primera victoria del año. Los albenses acabaron goleando al equipo asturiano, aunque tuvieron primero que remontar el tanto inicial de los visitantes.

El equipo dirigido por Óscar González llegaba herido al duelo frente al San Cucao FS tras dejarse los tres puntos en la pasada jornada en Valladolid. Los albenses querían reivindicarse en este partido y las cosas no comenzaron bien con el gol asturiano a los dos minutos de juego. No obstante, la reacción albense no se hizo esperar y en apenas dos minutos consiguieron dar la vuelta al marcador.

Pese a que los goles seguían cayendo, el cuerpo técnico local no estaba del todo contento con lo mostrado y así se lo hizo saber al equipo durante el descanso, al que se llegó con el marcador de cinco a dos a favor de los albenses.



Un nuevo tanto del Piensos Durán Albense seguido de otro del San Cucao FS en el arranque de la segunda mitad provocó un punto y aparte en el partido de los albenses. Los ánimos de los verdes se calmaron, primando el juego colectivo sobre las acciones individuales y mejorando notablemente el juego. Así, los goles fueron cayendo uno tras otro, precedidos de buenas jugadas colectivas en unas ocasiones y de auténticos golazos en acciones individuales en otras, como un latigazo soltado por Juan que se coló por toda la escuadra. La nota positiva en los albenses, junto a la goleada, fue la vuelta a los terrenos de juego de Sergio.