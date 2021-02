Recuperados en medio año 13.866€ de los 62.572€ de deuda que tenían los vendedores del mercadillo

Sábado, 6 de febrero de 2021

De esos 62.572€, ya no se recuperarán 16.250€, correspondientes a vendedores a los que se les ha prohibido volver precisamente por su falta de pago

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha logrado recuperar en el último medio año 13.866€ del total de 62.572€ de deuda que tenían con el Consistorio los vendedores del mercadillo que se instala los sábados en el Paseo Fernando Arrabal y el Registro, actualmente suspendido como medida para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus (la última edición que se celebró fue la del sábado 16 de enero).

Esos 62.572,06€ de deuda era la cifra que había a fecha de 1 de julio de 2020, momento en que se reactivó el mercadillo (en un nuevo emplazamiento) después de haber permanecido suspendido desde mediados de marzo por el estado de alarma. Al hilo de ese regreso, el Ayuntamiento mantuvo reuniones con los vendedores en las que se pactó que la deuda ya no se podría aumentar (es decir, quién no pagase las cuotas a partir de entonces no podría entrar) y además, tendrían que ir pagando de forma prorrateada lo que debían previamente.

En ese momento, estaban al corriente de pago con el Ayuntamiento 60 de los 113 puestos del mercadillo, estableciéndose para los 53 restantes unos plazos de pago mensuales de su deuda en función de a cuánto ascendiera en ese momento: si era de hasta 500€, unos plazos de pago repartidos a lo largo de 6 meses; si era de entre 501 y 1.000€, repartidos por 12 meses; si es de entre 1.001 y 1.500€, 18 meses; y si es superior a 1.500€, dos años.

Con este acuerdo sobre la mesa, el mercadillo volvió “al 100%”, como explica la delegada del mismo, Laura Vicente, estableciéndose como norma desde entonces que sólo pueden entrar a la zona del mercadillo el titular o el suplente del puesto (no se puede ceder a familiares) mediante la entrega de unas nuevas tarjetas con su identificación, que hasta entonces era “inexistente”. De cara a ese retorno en julio, se acordó también un descuento en la cuota del 2º semestre de 2020 del tiempo proporcional que no habían podido instalarse por el estado de alarma en el 1º semestre (cuya cuota habían pagado a principios de ese año).

De este modo, los vendedores tenían que abonar para poder instalarse en el Paseo Fernando Arrabal y el Registro la cuota correspondiente del 2º semestre, e ir pagando su deuda histórica. A lo largo de esos 6 meses entre julio y diciembre, otra veintena de puestos fueron cumpliendo al completo con estas obligaciones, de tal modo que a 1 de enero de 2021 había 80 puestos al corriente de pago con el Ayuntamiento.

Por otro lado, hay otra veintena de puestos que pagaron la cuota del segundo semestre del 2020, y que han ido cumpliendo con los plazos de pago fijados de la deuda histórica, pero no del todo (les falta algún plazo correspondiente a noviembre o diciembre). En este caso, estos puestos deberán saldar esos pagos pendientes, así como obviamente abonar la cuota correspondiente al primer semestre de 2021, si quieren instalarse cuando el mercadillo pueda volver a funcionar. Como decíamos al principio, con todos estos pagos el Ayuntamiento ha recuperado 13.866,53€ de la deuda histórica.

La relación de 113 puestos que tenía el mercadillo a fecha de 1 de julio de 2020 se completa con 13 que no han cumplido con los plazos de pago de la deuda histórica que tenían y ni siquiera han abonado la cuota correspondiente al 2º semestre de 2020, con lo cual el Ayuntamiento les ha retirado su ficha de vendedor, y no podrán volver a acceder al mercadillo de Ciudad Rodrigo, según explica Laura Vicente.

Esto supone que el Consistorio ya no va a poder recuperar un total de 16.250€ de deuda perteneciente a estos vendedores. Por lo tanto, teniendo en cuenta este dinero ‘perdido’ y lo que ya se ha pagado estos meses, al Ayuntamiento mirobrigense le quedan por recuperar 32.456€ de la deuda ‘histórica’. Además, descontados esos 13 puestos a los que se les ha retirado la ficha, el mercadillo tendrá a partir de ahora un máximo de 100 puestos (siempre y cuando regularicen su situación los 20 puestos que tienen algo pendiente de pagar).

Como explica Laura Vicente, la pandemia está influyendo en el ritmo tanto del mercadillo como del pago de cuotas semestrales. De este modo, en la cuota del 1º semestre de 2021 se ha descontado la parte proporcional a lo que no pudieron instalarse en el mes de septiembre de 2020, y en la cuota del 2º semestre de 2021 se les descontará la parte proporcional a no poder instalarse actualmente (se calculará en función de cuántos sábados sean finalmente). En el caso de la deuda histórica, estas suspensiones temporales del mercadillo no afectan a los plazos de pago.