Ciudad Rodrigo y Sancti-Spíritus dejarán a las 18.00 horas de este domingo las medidas ‘excepcionalísimas’

Sábado, 6 de febrero de 2021

La Junta de Castilla y León confirmó en la mañana del sábado lo que era previsible en función de la evolución que ha tenido la pandemia del coronavirus durante la última semana en ambas localidades: Ciudad Rodrigo y Sancti-Spíritus saldrán a las 18.00 horas de este domingo 7 de febrero del listado de municipios a los que se aplicó a las 18.00 horas del pasado domingo 31 de enero una serie de medidas ‘excepcionalísimas’ para reducir el avance de la enfermedad.

Por el contrario, entre los municipios que continuarán al menos una semana más con estas medidas (el listado original de la semana pasada era de 53 localidades, quedando ahora reducido a 25 tras salir un total de 38 y entrar 10 nuevos –ninguno de ellos de la comarca mirobrigense-) se encuentra Ituero de Azaba, aunque debido a su volumen poblacional y actividad diaria, estas medidas concretas tienen poco efecto real.

Hay que recordar que este listado de medidas ‘excepcionalísimas’ tenían dos puntos principales para Ciudad Rodrigo y Sancti-Spíritus: la prohibición de funcionamiento de las terrazas, y el cierre todos los días a las 18.00 horas de toda actividad no esencial (se libraban de este cierre adelantado establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, centros y clínicas veterinarias, o velatorios, entre otros).

De este modo, con su salida de la lista de municipios con esas medidas, Ciudad Rodrigo y Sancti-Spíritus podrán a volver a tener terrazas desde las 18.00 horas de este domingo, y ya esa jornada cualquier negocio podrá prolongar su cierre hasta las 20.00 horas (ya que a esa hora entra en vigor el toque de queda, que sigue vigente), tras apenas una semana con el horario adelantado.

De igual modo, vuelve a estar permitido el funcionamiento de bibliotecas (aunque la de Ciudad Rodrigo ya estaba previamente con cita previa), monumentos, salas de exposiciones, equipamientos culturales, archivos, cines, teatros, auditorios, circos, centros de ocio infantil y juvenil, centros de interpretación y aulas de naturaleza, atracciones de feria, y plazas, recintos e instalaciones taurinas. Por último, vuelve a estar permitida la asistencia de público a eventos deportivos al aire libre (así, el partido que jugará el Ciudad Rodrigo CF en casa el domingo 14 podrá contar con público si el Club lo desea).

Continuarán 14 días más las medidas ‘extraordinarias’

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Al mismo tiempo que la Junta de Castilla y León comunicaba el listado de municipios donde estarán vigentes del 7 al 14 de febrero las medidas ‘excepcionalísimas’, el organismo autonómico avanzaba que este lunes 10 aprobará una nueva prórroga, por otros 14 días, de las medidas de carácter ‘extraordinario’ que están en vigor desde el miércoles 13 de enero.

De este modo, al menos hasta las 23.59 horas de este 23 de febrero, el interior de los establecimientos de hostelería y restauración deberá continuar cerrado en toda Castilla y León, salvo para las excepciones ya conocidas: recogida en el establecimiento, restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, socio sanitarios y sociales (incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil), los comedores escolares, y los comedores sociales.

Asimismo, proseguirán cerradas las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre (es decir, los gimnasios), y seguirá prohibida la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones (y sus entrenamientos) que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de acenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal. Esto implica que tampoco podrán volver a entrenar en las próximas semanas los equipos de las canteras del Ciudad Rodrigo CF y el III Columnas (éste último tampoco podrá tener público en los partidos de sus equipos Senior y Juvenil).

Dentro de estas medidas ‘extraordinarias’ también se incluye el cierre de los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y de los grandes establecimientos comerciales, salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior. Por último, en los templos religiosos se mantendrá el máximo de 1/3 de aforo -con un límite de 25 fieles- en los cultos. Asimismo, seguirán vigentes la prohibición de reuniones en espacios públicos o privados de más de 4 personas de cualquier edad (salvo que se trate de convivientes); el toque de queda desde las 20.00 horas; y el cierre perimetral de la provincia.