Tiempo entretelas, un libro de arte y poesía para reparar con la cultura un tiempo inclemente

Sábado, 6 de febrero de 2021

La pintora María Reyes López Fonseca y el escritor Fernando de Castro publican y exponen un trabajo comunitario de enorme belleza

Afuera está lloviendo mansamente y la distancia debida al coronavirus nos hace comunicar con los ojos el afecto y el calor que nos tenemos, porque si hay algo que yo siento en presencia de Reyes López Fonseca y de Fernando de Castro, el amigo que nos admira con su entrega a los campamentos de refugiados de Grecia, es sosiego y cálido afecto. Ese tacto demorado que sugiere la portada de su hermoso libro en común, de puntada amorosa que hilvana un tiempo incierto.

Reyes López Fonseca: Todo parte de cuadros que empecé a hacer hace diez años como un experimento, cuadros que no eran para exponer sino un poco como una investigación, pintar sin saber a dónde iría, ponerme a hacer líneas que me sugerían otras líneas… al final aquello empezó a mostrarme algo con un significado. Se trataba de no plantearme un tema, ponerme a pintar sin la parte racional, dejándome llevar por lo que te inspira el momento. La sorpresa es que así contaba cosas, se sugería algo. Hace cuatro años lo retomé y lo sentí como un diario de sensaciones. Cuando estaba haciendo mi página web Cristina Arroyo de Castro, la sobrina de Fernando, se entusiasmó y me dijo que cómo no iba a exponer este trabajo…

Fernando de Castro: Y surgió la exposición en el Colegio de Médicos, la tuve que empujar para que la hiciera.

Reyes López Fonseca: Es que a veces las cosas te van llevando, te llevan ellas a ti. Vino la sala y dije venga, vale. Y pensé que como cada cuadro tiene una historia, un momento personal, necesitaba un texto ¡Pero eran cuarenta cuadros! Me desperté con la idea del haiku, que es cortito y muestra un instante, un momento. Me puse, pero no me sentía con criterio y me dije, voy a llamar a Ferchu… y se vino y revisando lo que yo había escrito y lo que pensaba él nos pusimos en serio.

Fernando de Castro: Yo llegué en la segunda oleada. Puedo decirte que en este trabajo no se ha escatimado tiempo ni trabajo, todo el amor de todo el mundo. Ha sido un trabajo común que es una aventura.

Reyes López Fonseca: Es que la otra persona te inspira, y a veces todo fluye, converge… otras veces hay una pugna por el poder. Pero al final miramos las cosas y las interpretamos de forma diferente. Esto es lo que sucede en un momento, en un instante, en una propia forma de decir. Y luego está el resto del trabajo, desde que empiezas con las fotos, que son de un amigo, Juan A. Ullán, hasta que das con el orden, con el color que en la maquetación aparece diferente y complica mucho el mundo de la impresión… es un largo camino

Fernando de Castro: La maquetación la ha hecho otro gran amigo, José A. Ullán de la Fuente. Queríamos que lo imprimiera el poeta bejarano Luis Felipe Comendador, pero no se pudo por un tema técnico y nos ayudó con su criterio de editor de toda la vida. Y mira, la portada la ha bordado la madre de Reyes, Hermelina Fonseca, con todo el amor porque se trata de hilvanar el tiempo con colores y haikus.

Reyes López Fonseca: Tenía que ver con el tiempo en el que vivimos. Los cuadros están pintados sobre lienzo o tela entelada, y el bordado está hecho sobre esta tela, tiene que ver con los pliegues de la intimidad.

Fernando de Castro: Es el soporte en el que están hechos los cuadros y además, apela a las entretelas del corazón, a la intimidad de cada uno. Está lleno de todo lo que hay en la obra de Reyes, una emoción, la vida, un instante, la pura emoción. Cuando expusimos de nuevo en la Librería Papelería Yuste salieron más cuadros, y fue sin pensarlo, estaba todo ahí ¿Por qué no hacemos el libro? Tenemos todo, de ahí a maquetar fue solo un paso. La poeta, profesora y amiga María Ángeles Pérez López nos animó mucho a presentarlo a un concurso de proyectos en Madrid, nos dijo, tenéis un tesoro, presentadlo… y bueno, no sé si lo será, pero sí te dijo que es el trabajo de muchas horas en el que Ángeles y Montserrat Villar, poetas maravillosas, amigas fieles, nos hicieron unos textos. Es un trabajo coral hecho con mucho amor.

Reyes López Fonseca: Son haikus y cuadros que abren… que es lo que pretende la pintura, una pintura que no hice para los demás, aunque es una sorpresa que llegue a los demás. Fue una sorpresa que en la exposición del Colegio de Médicos, la unión de los poemas y los cuadros no dejara a la gente indiferente.

Fernando de Castro: El haiku lo que tiene es que es muy socorrido, con esas sílabas, cinco-siete-cinco, tiene capacidad para demostrar emociones, es pequeño pero complejo en sí mismo. Es conciso, es nítido, y es excelente para este tipo de pintura de Reyes que es todo corazón.

Reyes López Fonseca: Este proyecto es una propuesta de diálogo y eso lo tiene que completar el espectador que conversa con los haikus, y todo depende del momento. El haiku es la desnudez misma, te abre y abre posibilidades.

Fernando de Castro: Vamos a presentar el libro en la Biblioteca Torrente Ballester, y vamos a hacer una exposición sobre el haiku, que no solo es una forma poética que nos habla del Japón medieval, los posmodernistas lo usaban, Octavio Paz, Alberti, Juan Ramón Jiménez también. Queremos hacer un taller con Ángeles Pérez López que ha escrito haikus magistrales, un taller con Josetxu Morán… pero hay que esperar tiempos más amables para ello. Charo, yo con la escritura he tenido una relación esquiva, he escrito de joven, pero nada de artes plásticas. Hasta que conocí a Reyes y asistí a sus cursos. Ahora pinto, disfruto, es un gozo, Pinto sin pretenderlo ¡Me voy a atrever hasta con el óleo!

Reyes López Fonseca: Ese es el truco para acercarte al arte desde uno mismo, para uno mismo.

Fernando de Castro: Para mí ha sido el paraíso recuperado, he estado toda la vida de espaldas a las artes plásticas porque alguien en la infancia me dijo que yo no estaba dotado. Ahora he hecho las paces con este disfrute del color y he pasado el confinamiento feliz porque he estado pintando, escribiendo… a mucha gente el arte les ha ayudado mucho a pasar estos momentos.

Reyes López Fonseca: Se trata de colocarte en un estado de relajación, profundizar en la línea, que surja un diálogo con la pintura, con tu interior con temas que te suceden en la vida, para mi es completamente sanador, me ayuda y trato de que a los demás también le ayude con los cursos de arteterapia.

Fernando de Castro: Creo que este trabajo, esta exposición, este libro es un paseo por este tiempo de las emociones. Los cuadros y los textos están plagados de emociones porque el arte con Reyes es un camino a descubrir para descubrirnos.

Reyes López Fonseca: Siempre lo necesitamos en nuestra vida. Y en este tiempo tan complicado, más. Recuperar el silencio, la calma, la capacidad de emocionarte con un color, con un matiz, con la textura… Este tiempo entre telas ha nacido en un tiempo muy duro, sí.

Artista especializada en crecimiento personal, arteterapia y docente de talleres, Reyes López Fonseca es la poesía del trazo sencillo, del color con textura, forma que se abisma en la emoción y el sentimiento. La forma poética japonesa del instante decisivo y delicado, es la puntada perfecta para esta pintura esencial como la métrica del haikú. El libro, que asemeja estar encuadernado en la piel cuyo tacto tanto nos falta, es el empeño de quienes seguimos creyendo en la cultura como una forma de vida, de belleza, de convivencia, de naturaleza nuestra. Y en tiempos tan duros, en las entretelas del corazón, Fernando y Reyes tejen, hilvanan, cosen y unen lo roto con la belleza compartida.

Charo Alonso.