El Centro de Investigación del Cáncer participa en la iniciativa ‘#Conócelas’ el próximo 8 de febrero

Sábado, 6 de febrero de 2021

Investigadoras del CSIC y ASEICA visitarán colegios, institutos y Universidades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ASEICA llevará a investigadoras a 100 colegios, institutos y universidades de España a través de la iniciativa #Conócelas, que se celebrará de manera telemática.

Desde hace cuatro años, el Centro de Investigación del Cáncer participa y organiza actividades para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, catorce investigadoras del Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC) y socias de ASEICA, participarán en la iniciativa #Conócelas. El Centro de Investigación del Cáncer, también participará en las actividades organizadas por la Universidad de Salamanca para conmemorar el 11 de febrero.

#Conócelas pretende dar visibilidad a las mujeres que investigan, en particular en cáncer, y llevar su trabajo a institutos y colegios de todos los puntos de España posibles. "Algo que nos ha enseñado la pandemia, -puntualiza la coordinadora de Conócelas en Castilla y León, Sandra Blanco, investigadora principal del Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC) y científica titular del CSIC- es que cualquier persona puede estar conectada con otra en cualquier parte del mundo, y por eso esta iniciativa va a poder llegar a lugares o poblaciones pequeñas alejadas de núcleos universitarios, académicos e industriales, que por lo general no tiene acceso a este tipo de actividades.

Conócelas quiere poner de manifiesto que las mujeres que investigan son además mujeres divertidas, que no solo trabajan en laboratorios o en despachos todo el día. Es importante que los estudiantes entiendan que cualquier persona que se lo proponga puede ser investigadora y que la investigación no tiene por qué ser aburrida. Además, se quiere recalcar que la ciencia no tiene fronteras. Aunque todas las investigadoras que participan en esta iniciativa son españolas, muchas de ellas trabajan en el extranjero".

La actividad contará con la presencia de las científicas Mercedes Dosil, investigadora del CSIC y profesora titular de la USAL; Esther Castellano, Investigadora principal del Centro de Investigación del Cáncer y científica titular del CSIC; Raquel García-Vílchez, Investigadora postdoctoral y Judith López Luis, investigadora predoctoral.