La Revista Digital Besana Villoria cumple once años

Sábado, 6 de febrero de 2021

Nació en la década de los 80 en formato papel

Villoria cuenta con un medio de comunicación local que lleva once años ofreciendo noticias en versión digital, pero que nació en los años 80 en formato papel. Los actuales colaboradores de Revista Digital Besana profundizan en su misión a través de esta entrevista que no lleva nombres propios, porque consideran que este proyecto es de las personas que desde un principio han participado del mismo y de todo el pueblo.

¿Qué es Revista Digital Besana?

La revista digital Besana Villoria es la evolución de la antigua revista local Besana, nacida en los años 80, que se publicaba cada seis meses con noticias del pueblo y que se elaboraba gracias a la participación de un importante grupo de personas que, sin ningún ánimo de lucro, trabajaban para que todos los vecinos de Villoria, y sobre todo los que vivían fuera, tuvieran constancia de lo que ocurría en su pueblo a todos los niveles. También en esa época fue una gran fuente de recopilación de datos históricos, culturales y tradicionales que le dieron un valor añadido de suma importancia. Esa labor es la que retomamos ahora hace 11 años en formato digital.

¿Cuántas y qué perfil de personas hacen posible este proyecto?

Ahora mismo somos seis, las personas activas en este proyecto. Una está dedicada a la parte técnica y de mantenimiento y el resto nos ocupamos de que las noticias que se generan vean la luz en nuestro municipio, bien directamente, bien haciéndonos eco de lo que publican las instituciones u otros medios sobre nuestro pueblo; y, sobre todo, publicando lo que las asociaciones culturales, deportivas, sociales, educativas o de cualquier otra índole y diversos colaboradores particulares nos envían a nuestro correo. Intentamos, de esta manera, involucrar al mayor número de gente posible en esta actividad y que sientan que este proyecto como suyo, que es lo que siempre hemos intentado y lo seguiremos haciendo.

¿Qué aporta esta revista a Villoria y la zona?

Para ser sinceros, lo que pueda aportar Besana a la zona no es demasiado relevante, dado que es una página de carácter local. En este sentido esperamos que siga siendo, un referente informativo, social y cultural, para todos los villorejos, en especial, para aquellos que están fuera. No olvidemos que cada pueblo tiene su página particular de referencia. Seremos, por tanto, una parte más de ese engranaje informativo a nivel local que, en definitiva, es el que da voz a los pueblos, antes tan olvidados y ahora tan necesarios.

¿Cómo ha ido evolucionando?

En enero hemos cumplido, como ya hemos dicho, 11 años seguidos de esta nueva etapa. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han dado un vuelco impresionante al mundo de la información. Ahora cualquier noticia relevante la puedes ver en estas redes antes que un medio informativo. Ahora es impensable dar una noticia en primicia ni siquiera a nivel municipal, salvo que cuentes con información privilegiada. Nosotros no somos periodistas ni queremos hacer competencia a nadie. Cuando comenzamos con esto, nuestra idea era llenar un espacio vacío de esa información municipal que brillaba por su ausencia, -salvo algunas excepciones- en los medios de comunicación provinciales. Cuando estos medios de comunicación se dieron cuenta de que había un potencial interesante de lectores en los pueblos, no tardaron en crear secciones que nos acercaban hasta el último rincón de la provincia. Cambio que aplaudimos si con el conseguimos una mayor atención hacia el mundo rural. A partir de aquí nuestra labor quedó minimizada y reducida casi estrictamente al ámbito local. Algo similar a lo que ocurrió con las revistas de Cantalpino (II Columnas), Babilafuente (Aldaba) y Villoruela (Ágora), por citar las más cercanas.

¿Cuáles son las últimas novedades?

Ahora estamos inmersos en el reto que supone "competir", sobre todo, con las redes sociales. Nos aplicamos el dicho de que, si no puedes con tu enemigo, únete a él, y ahí estamos, en Facebook, Instagram y Twitter junto con nuestra web intentando llegar al mayor número de usuarios posibles y seguir siendo el referente para todas los villorejos. Por otra parte, nuestra última novedad fue la inclusión dentro de la página Besana Villoria de una recopilación completa de las antiguas revistas de Besana editadas en papel y digitalizadas en formato Pdf, para que todo el mundo pudiera disfrutar de ellas ya que no todos las tienen físicamente. De esta manera, hemos podido recuperarlas y ya se puede acceder a ellas. Son un claro ejemplo del gran trabajo llevado a cabo por un importante grupo de colaboradores a nivel particular, de asociaciones e instituciones, algo que en la presente etapa cada vez nos está costando más conseguir.

¿Qué futuro o retos se plantean a futuro?

Nuestro principal reto de cara al futuro es mantenernos en primera línea y seguir siendo un punto de encuentro de todos los villorejos, como ya hemos dicho con anterioridad, y de todos aquellos que quieran formar parte de esta realidad. Parece una tarea sencilla, pero es difícil, cada vez más, máxime cuando no nos mueve ningún interés económico y mucho menos político. Besana sigue adelante gracias a la labor desinteresada de un determinado grupo de personas y, sobre todo, gracias a la colaboración de la gente, de ahí que siempre hagamos hincapié en que es una revista de todos y para todos. Nuestra idea es mirar hacia adelante unidos, avanzar juntos pensando siempre en lo mejor para nuestro pueblo, nuestra comarca y el mundo rural en general.