La lluvia desluce, pero no desanima para sentarse en las terrazas en pleno mes de febrero   

Viernes, 5 de febrero de 2021

Las lluvias persistentes de los últimos días son un obstáculo más para los hosteleros que se animan a abrir sus terrazas en un momento complicado por las restricciones

¿Quién nos iba a decir que en pleno mes de febrero estaríamos sentados en una terraza? Y no porque hiciera sol, sino porque una pandemia ha cambiado muchas cosas en este último año. Eso sí, bien abrigados y con mascarilla, por supuesto. Y es que el tiempo se ha empeñado en no acompañar y las lluvias persistentes de los últimos días son un obstáculo añadido para los hosteleros que se animan a abrir sus terrazas. Recordemos, aunque no hará falta, que ante la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente las restricciones prohíben consumir en el interior de los locales de hostelería.

Pero en Salamanca cualquier tregua que concede la lluvia de estos días es aprovechada para disfrutar de un respiro en las terrazas, al menos eso es lo que nos hemos encontrado esta tarde de viernes. Eso sí, cuanto más resguardada del viento y de las inclemencias del tiempo (tanto por la ubicación de la calle como por la instalación de mamparas, entre otros motivos), mejor, por eso mientras en algunas la ocupación es menor, otras terrazas a primera hora de esta tarde estaban prácticamente llenas.

FOTOS: Lydia González