Hernán: “Es un partido que nos puede catapultar a luchar por el campeonato”

Viernes, 5 de febrero de 2021

El preparador de Unionistas abordó todas las cuestiones relativas al choque con el Celta ‘B’

Hernán Pérez, entrenador de Unionistas, abordó todas las cuestiones relativas al choque con el Celta ‘B’ ante los medios de comunicación.

Nuevo partido: “Es otra nueva oportunidad y tenemos ganas de jugar en casa. Cada vez queda menos y estamos un poco más cerca. No hay problema de sanciones ni lesiones. Algún día conseguiremos el objetivo de manera matemática”.

Celta: “El rival del domingo tiene dos partidos menos y si gana se pone cerca. Si ganamos, les alejamos. Hay tres puntos en juego y si ganamos serían cuatro por el empate de la primera vuelta. Es un partido que nos puede catapultar a luchar por el campeonato”.

Rival: “No habían ganado en la primera vuelta cuando jugamos contra ellos y los expertos decían que el rival iba a estar abajo. Si nos ganan, creerán que van a meterse en la lucha. Hay mucha igualdad. Cada partido es una batalla”.

Una vuelta sin encajar casi: “Es muy difícil y no encajar habla de la fiabilidad que tenemos como equipo. Mientras no nos metan gol, nosotros no vamos a perder”.

Recuperar jugadores: “Vuelven Jon Rojo y Acosta”.

Fichajes: “Se sigue buscando en el mercado. Es una plantilla corta para la segunda fase. El mercado es reducido por las características del jugador, pero el nivel es alto. Hay jugadores de Segunda. Es complicado igualar el nivel que tenemos”.