Escobar: “Este equipo puede ir a cualquier campo de la categoría y ganar, antes no pasaba eso. Ya no va a haber salidas”

Viernes, 5 de febrero de 2021

Lolo Escobar, entrenador del Salamanca UDS, analizó el partido de su equipo contra el Racing de Ferrol de este fin de semana en rueda de prensa.

Nueva final: “Es un partido complicado, con un buen rival y que tiene mucha riqueza táctica. Hay bajas importantes como David por COVID, Álex López, Quintana… Intentaremos hacer un buen partido y creemos que jugando bien es la mejor forma de sacar puntos”.

Racing de Ferrol: “Elsinho está haciendo una temporada brillante, me gustan mucho Fer Beltrán, Joselu, Nieto. Tienen nombres potentes en Segunda B”.

Fuera de casa: “Hay que seguir insistiendo en ello. No sacar la victoria en Coruxo fue una desgracia para nosotros y en el momento en el que no tenga tanta facilidad para marcarnos, mejor”.

Primeras opciones de fichajes: “Javi Benítez es un portero que tiene muchas cosas, con experiencia y ahí mejoramos. Tiene buenos pies, bajo palos da seguridad y lleva cumpliendo objetivos tres años seguidos. En este tenía a Darío, que es muy bueno, en el Getafe. Los centrales ya les tenéis más que vistos. Javi Navas es un extremo puro que aporta muchas cosas como el juego aéreo y nos va a aportar centros y goles. Camacho nos da juventud y es un aire fresco, lo asimila todo y nos puede jugar por fuera y dentro. No me ha disgustado como 9, aunque igual no debería decirlo. A Juancho le conozco muy bien y estoy deseando que le veáis. Atrae jugadores por su conducción y tengo ganas de que estén todos y sigamos sin bajas”.

Mentalidad: “A nivel mental están bien. Es un equipo que viene de pasarlo realmente mal y lo que quieren es que se sientan orgullosos de ellos los aficionados. Este equipo puede ir a cualquier campo de la categoría y ganar, antes no pasaba eso. Hay que potenciarlo con resultados que no están llegando. Es cierto que no tenemos esas dos aún”.

Su ilusión: “Sigo igual de ilusionado o más. Hay cosas que pensaba que iban a ser negativas y no está siendo así. Son receptivos a lo que les dices. Han cambiado aspectos defensivos. Estoy viendo muchos partidos y no veo equipos que pongan tantos centros como el Salamanca, aunque luego no cae ese centro potable”.

Fase 2: “Estoy preparado para todo, para lo bueno y malo. Veo partidos del otro grupo e intento ver al resto, me gusta ver jugadores”.

Clasificación: “No la miro. Solo veo el Ferrol, aunque sí miro otros escenarios. Le tengo que quitar importancia a mi vestuario”.

Bajas: “Juancho, que sabíamos que iba a estar muy complicado. A ver si entra a medidados de la que viene”.

Filial: “Hay jugadores que están a diario con nosotros como Mike, Clay, Denilson, Luis y Leo y estoy contento con ellos. La pena es que no se dan las circunstancias para poner este marrón en chicos tan jóvenes. Me gustan también Alemán y Amis. Es posible que les falte madurez, como en todos los filiales”.

Descanso del equipo: “Les veo bastante bien a nivel de fátiga, esté como esté el campo. En función de ello, elegiremos jugadores”.

Fichajes: “Me sigue faltando un portero sub23 y un jugador como salga, no hay un perfil defensivo en el medio, el típico stopper. En el mercado hay cosas y que acaben de pararse”.

Salidas: “No va a haber ya salidas”.