‘Ángeles y peces…’, de Laura Ymayo Tartakoff: Tres poemas

Presento tres poemas del nuevo libro de Laura Ymayo Tartakoff, quien nació en Santiago de Cuba en 1954 y una vez más en La Habana, pues fue allí donde aprendió a leer y a escribir. Desde entonces ha vivido en Nueva York, San Juan de Puerto Rico, Washington, Boston, Ginebra, París y Cleveland. Obtuvo la beca Oscar B. Cintas. Su poesía ha sido incluida en Burnt Sugar/Caña Quemada (2006) de Lori Marie Carlson y Oscar Hijuelos (Eds.) y en la Antología de la poesía cubana del exilio (2011) de Odette Alonso

(Ed.). Es autora de los libros Mujer martes (1976), Entero lugar (1994) e Íntimo color (2002), algunos de cuyos poemas aparecen en este inventario. También es coeditora de Poesía y política: poemas escogidos de Heberto Padilla 1974) y editora de Con todos y para el bien de todos: el pensamiento político y social de José Martí (2003). Enseña en el departamento de Ciencias Políticas de Case Western Reserve University. Viaja a menudo y ha publicado ensayos sobre derecho, cultura y democracia.

Estos poemas forman parte del libro bilingüe ‘Ángeles y peces: Los mitos y el misterio’ (Betania, 2021), editorial dirigida por el poeta Felipe Lázaro, especialmente vinculado con Salamanca.

CIEGA Y SORDOMUDA

Ellos no tuvieron

palabras

para decir que me amaban.

Tú sí las tienes

hechas de ébano

y nácar.

Pero yo soy a veces

sorda, ciega

e inválida.

DEAF-MUTE AND BLIND

They had no words

to say that they loved me.

You do have words,

made of ebony

and nacre.

But I myself am sometimes

blind, deaf

and handicapped.

RESILIENCIA

A pesar de la nieve

los pájaros cantan,

amigo.

Al volar, cantar o posarse,

no importa dónde ni cuándo,

te traen consigo.

Nada me turba ni acobarda.

Huérfana dejé de ser.

Paso a paso

muy despacio

bailo.

Con lágrimas, rocío,



y madreselva,

cobran vida

los huesos.

La música es

a veces

silencio.

RESILIENCE

Even under snow,

birds sing,

my friend.

When they sing, fly, perch,

no matter where or when,

they bring you with them.

Nothing disturbs or frightens me.

No longer am I an orphan.

Step by step

very slowly

I dance.

Tears, dew,

and honeysuckle

bring bones to life.

Music is

silence sometimes.

El escritor cubano Reynaldo Arenas

REY

Reinaldo Arenas,

abro y cierro puertas.

La risa

y las flores

son misterio

y salvavidas.

Te recuerdo.

Paso a paso

logro

ecuanimidad.

No me detengo.

KING

Reinaldo Arenas,

I open and close doors.

Laughter and flowers

are mystery

and lifesavers.

I remember you.

Step by step

I attain

equanimity.

I do not pause.