¿Deben vacunarse los niños y adolescentes frente a la Covid-19?

Viernes, 5 de febrero de 2021

Ninguna de las vacunas que han llegado hasta ahora a nuestro país, tal y como recogen sus prospectos, recomiendan utilizarse en menores de 18 años

Los menores de momento no será necesario que se vacunen

¿Deben los niños y adolescdentes vacunarse contra la Covid-19? Con la campaña de vacunación en marcha, y a medida que se van conociendo los grupos de vacunación en cada una de sus fases, la pregunta es si los menores también deberían ser incluidos. De momento, no, y hay argumentos sanitarios. En primer lugar, la población infantil y adolescente hasta 16 años no se ha considerado como un grupo prioritario a vacunar de momento, ya que existen otros grupos de población con mayor riesgo de enfermedad grave y complicaciones. En segundo lugar, las vacunas autorizadas no disponen de resultados de su utilización en la población infantil.

De hecho, así lo recogen los prospectos de las vacunas que hasta ahora han llegado a nuestro país, y que publica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En concreto, en el prospecto de la vacuna de AstraZeneca se señala que “no está recomendado para niños menores de 18 años. Actualmente no hay información suficiente disponible sobre el uso de Covid-19 Vaccine AstraZeneca en niños y adolescentes menores de 18 años de edad”.

Algo similar se puede leer en el prospecto de la vacuna de Moderna: “No se recomienda utilizar Covid-19 Vaccine Moderna en niños menores de 18 años de edad”. Y en el de Comirnaty (la vacuna contra el SARS-CoV2 de Pfizer-BioNtech) se recoge textualmente: “No se recomienda utilizar Comirnaty en niños menores de 16 años de edad”.