Sábado, 6 de febrero de 2021

La vacuna es fundamental “para cortar de raíz la transmisión de este virus, y cuanto antes se realice, antes acabaremos con esta pandemia”, apunta José Lorenzo Bravo, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

“Vacunarse es de inteligentes”. Así de claro lo resume José Lorenzo Bravo, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, a quien también hemos preguntado cómo se está desarrollando la vacunación que, en el caso del Hospital de Salamanca se inició el pasado 15 de enero con la administración de las primeras vacunas a los profesionales sanitarios.

“Estamos teniendo dificultades en la recepción de las vacunas en cuanto al número, pero se ha comenzado satisfactoriamente, y espero se vean solucionados los problemas de la distribución en las próximas semanas”, explica.

José Lorenzo Bravo hace especial hincapié en que “el final de una pandemia como ésta que estamos viviendo pasa, necesariamente, por la vacunación”. “Y somos afortunados por poder disponer de una herramienta eficaz”, añade, porque “en la pandemia de la mal denominada ‘Gripe Española' de 1918 no podían ni imaginar el tener lo que hoy día podemos tener, por eso me siento esperanzado de ver una luz al final del túnel, luz que cada vez será más potente”.

En esta lucha contra la pandemia hay que concienciar a toda la población de lo importante que es que todos nos vacunemos. Una vacuna que, al igual que otras a lo largo de la historia de la humanidad, ayudará a salvar vidas.

“La introducción de las vacunas, después del agua potable, son las dos herramientas que mayor número de vidas han salvado”, explica al respecto. “La cultura de la prevención pasa inexcusablemente por la vacunación como acto primordial de evitar enfermedades graves (no se hacen vacunas para enfermedades leves), y ello debe hacernos reflexionar que la vacunación de cualquier enfermedad infecciosa es algo que debemos incorporar a nuestra salud, porque tenemos esa accesibilidad (que en otros países no la tienen tan fácil)”. “La vacunación debe formar parte de nuestra cultura de la salud y de la prevención. Vacunarse es de inteligentes”.

Y en esa línea la vacunación contra la Covid-19, ,”es fundamental para cortar de raíz la transmisión de este virus. Por ello, cuanto antes se realice, antes acabaremos con esta pandemia”.

La inmensa mayoría de los que ya se han vacunado comparten el haberlo hecho ilusionados y esperanzados. De hecho, “la respuesta de querer vacunarse está siendo espectacular. Más de un 90% de los trabajadores manifiestan querer recibir la vacuna (la que sea, la que toque...) y ello es porque se ha comprendido que es el remedio más eficaz para terminar con esta pandemia”.

A aquellos que puedan tener todavía reparos, “o simplemente no creen en las vacunas, yo les daría dos elementos de reflexión: ¿si vacuno a mis hijos sin dudarlo, por qué no quiero lo mismo para mí? Y el otro pensamiento es que las vacunas no matan. Es cierto que pueden producir efectos adversos, pero si se autorizan por la Agencia Europea del Medicamento, es evidente que se pueden administrar con seguridad. Y lo más importante es estar adecuadamente informados, y recibir la información de profesionales competentes, y huir de redes sociales, programas de TV, opiniones de algunas personas ‘notables’, etc... que muchas veces ayudan poco a las personas que dudan de las vacunas. Contra la ‘vacunofobia’: formación e información veraz”.