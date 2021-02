Pinocho... su verdadera historia

Pinocho es uno de los cuentos clásicos más populares de todos los tiempos gracias a la adaptación de Disney del año 1940. Todos conocemos a la marioneta de madera que le crece la nariz cada que dice mentiras y sueña con convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, la historia en sí es un poco perturbadora, pues trata de un niño que recibe numerosos castigos por no hacer caso a su padre. La versión original del cuento es aún más aterradora y el protagonista sufre castigos mucho más crueles que en la película animada, donde los niños eran convertidos en burro, y aquí te narramos la versión no contada por Disney. El cuento original fue escrito por el italiano Carlo Collodi entre el año 1881 y 1882 en una serie de relatos llamados Aventuras de Pinocchio que eran tiras ilustradas que se publicaban en el diario Giornale Per I Bambini. Pinocho, era una marioneta malcriada, que en cuanto fue creada por Gepetto, pateó a su creador, robó su peluca y huyó. Al ser encontrado por el anciano, este lo tomó del cuello, por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. Pepe Grillo, fue asesinado por el mismo Pinocho luego de sugerirle que se portara bien para no terminar metido en problemas. Pinocho era un personaje mal agradecido y vago, que a pesar de todo lo que hizo recibió cariño por parte de Gepetto, quien lo cuidó y lo mandó a la escuela, pero él en vez de eso fue a un teatro de marionetas en el que es capturado por el dueño. Al lograr escapar, encuentra en su camino a otros malhechores que intentaron hacer daño, el zorro y el gato, quienes le clavaron cuchillos, y al ver que no le hacían daño, lo colgaron para robarle unas monedas hasta que este murió. Tras el final de la historia, los lectores pidieron a Collodi continuar con la historia, creando así una segunda parte más sádica que la primera en la que luego de mentirle a una hermosa mujer de cabello azul, que es quien lo rescata de morir colgado, a la marioneta comienza a crecerle la nariz.



Pinocchio, se entera de que la mujer de cabello azul murió de tristeza, al no encontrarlo, y que Gepetto fue a buscarlo al mar. Aquí es donde dan paso a la 'Isla de los juegos' en la que Pinocho vive feliz y en libertad por unos meses, hasta que se da cuenta que todos los niños ahí se convierten en burros. Pinocho, ya convertido en burro, es vendido a un circo en el que es explotado y maltratado, pasa un tiempo y el dueño decide venderlo a un anciano que se encapricho de la piel de Pinocchio para fabricar con ella un tambor, lo ata a una piedra, y lo tira al mar, donde Pincho es devorado por un tiburón gigante y en el interior encuentra a Gepetto, quien ha vivido ahí por dos años. Una noche que el tiburón dormía con la boca abierta, el carpintero y la marioneta logran escapar. Luego de esto, por fin Pinocho aprende su lección y decide dejar la holgazanería de lado y comienza a trabajar en una granja, a cuidar a su padre y a ir a la escuela y no contar mentiras. Una mañana, despierta, convertido en un niño de verdad; La lección habia sido dura, pero dio buenos frutos.