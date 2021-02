“Encontrar algo que te motive y no tener miedo”, porque afortunadamente se superan “muchos tumores”

Jueves, 4 de febrero de 2021

“Encontrar algo que te motive” y “no tener miedo” porque, a día de hoy, afortunadamente “se superan muchos tumores”. Es el testimonio de Carmen González, una de las mujeres que cada año se enfrentan al diagnóstico de un cáncer de mama. Carmen lo superó, y en este Día Mundial del Cáncer nos relata cómo se afronta ese difícil momento en el que, a la incertidumbre ante las pruebas y los tratamientos médicos, se suma el impacto de la enfermedad en la vida personal y laboral.

“Te quedas impactado, que el médico te diga la realidad es una respuesta que no te apetece escuchar”, explica, “pero también es verdad que como pasas un proceso de muchas dudas, de mucho miedo, te están haciendo pruebas, llega un momento en que te dices: esto es lo que hay, y ahora hay que tirar para adelante”. Afortunadamente, gracias a los avances tanto en diagnóstico como en tratamiento, hoy en día “se superan muchos tumores” y en otros “se consigue alargar mucho la vida”.

Carmen relata que, en su caso, “encontré algo que me motivara y me empujara hacia adelante, que me hiciera luchar por cambiar el camino e ir por el de la vida”. El pronóstico de su cáncer no era malo, pero el miedo está ahí y había que luchar igualmente. Por eso comparte que “tener una actitud positiva ayuda mucho, pero entiendo que no siempre es fácil porque va en función de la persona, del carácter que cada uno tiene”.

Encontrar “algo que te motive es importante”, por lo menos “que te ayude a afrontarlo lo mejor posible”. En su caso tenía uno de los mejores motivos para luchar y ganar la batalla al cáncer, “mi hija, que tenía entonces 3 años”.

El cáncer, un término muy amplio que abarca más de 200 tipos y cada uno de ellos con sus características particulares, tiene un enorme impacto tanto en la persona que lo padece como en su entorno (familia, amigos...). Un impacto del que como sociedad no siempre somos conscientes, “hasta que realmente te toca o lo tienes cerca”, como bien apunta Carmen. “Ese instinto que tenemos de tirar para adelante es porque nos creemos inmortales. Unos nos tenemos que enfrentar antes a esa diatriba y otros más tarde”, concluye.