La Rondalla III Columnas tiene preparadas sus Coplas 2021, aunque no habrá presentación en sociedad

Dependiendo de si la murga Amanece que no es poco hubiera tenido este curso actividad (el año pasado por ejemplo no la tuvo), el martes o a más tardar este miércoles, se habría puesto en marcha el carrusel non-stop de actos del preCarnaval Cultural 2021, que siguiendo la tradicional secuencia, habría tenido días antes como prólogo la presentación del Libro del Carnaval y la gala cultural del Bolsín Taurino.

Lo que tenía que haber ocurrido este miércoles 3 de febrero (además de la celebración de San Blas en el tramo matinal) es la presentación con el Teatro Nuevo Fernando Arrabal lleno a rebosar de las siempre esperadísimas Coplas de la Rondalla III Columnas, en las cuales la murga mirobrigense hace un completo repaso a la actualidad, principalmente local, pero también nacional e internacional del último año.

Con la cancelación del Carnaval del Toro 2021, los protagonistas de la actualidad mirobrigense quizá ‘respiraron tranquilos’ pensando que este año no serían objeto de la ‘crítica’ de la Rondalla, pero ni mucho menos va a ser así, porque la histórica murga ha estado trabajando durante las últimas semanas en la preparación de las Coplas como si se fueran a presentar en sociedad este miércoles, aunque evidentemente no va a ser así.

De este modo, las Coplas se han elaborado con normalidad, aunque lamentablemente ni siquiera se han llegado a ensayar al no poderse juntar los miembros. Como explicó en la tarde del miércoles a Ciudad Rodrigo Al Día Julete Moriche, presidente de la Rondalla, “desde el año pasado que dejamos los instrumentos en Carnaval no los hemos vuelto a coger”, porque ni siquiera durante el verano pudieron hacer, por ejemplo, rondas a novias, al ser demasiadas personas.

Obviamente, al no haber habido ensayos, no habrá ningún tipo de presentación pública con interpretación de las Coplas, ni siquiera para que sea seguida de forma virtual. Sin embargo, el trabajo no va a quedar guardado en un cajón: como señala Julete Moriche, “van a salir”. En este sentido, lo que ha hecho la Rondalla es editar el tradicional libreto con las composiciones, que habitualmente se puede coger, por ejemplo, a la entrada o a la salida al Teatro Nuevo el día de la presentación.

En estos momentos, el libreto con las Coplas está en la imprenta, estando la Rondalla a la espera del momento que esté ultimado –se espera que sea en los próximos días-. Aunque no está del todo perfilado, la intención es que, una vez esté listo el libreto, haya algún tipo de presentación del mismo ante los medios de comunicación, anunciándose de paso en qué sitios de Ciudad Rodrigo lo podrán recoger los mirobrigenses, que al menos de este modo no se quedarán sin el habitual repaso a la actualidad de la mano de la murga.