El Premio Internacional de Poesía António Salvado-Ciudad de Castelo Branco (finalistas)

El poeta portugués António Salvado, en Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

Para mí es un honor, y una alta responsabilidad, el presidir un premio de estas características, el único en Portugal, España y América Latina que concede un premio para obra escrita en portugués y otro premio para libro escrito en castellano. Si en las bases de esta segunda edición se repetía la dotación económica de 2.500€ y 30 ejemplares de la edición bilingüe para cada una de las obras ganadoras, ahora que las instituciones convocantes acaban de dar a conocer los 26 libros finalistas (13 por cada idioma), también han hecho algo inusual, para mejor del Premio. Decidieron dotar al mismo con un Accésit de 1.000€ para cada uno de los premios, también con publicación bilingüe de los libros.

La Junta de Freguesía de Castelo Branco, institución presidida por Leopoldo Rodrigues y que promueve el premio con el apoyo de la Cámara Municipal de Castelo Branco, acaba de informar que a esta segunda convocatoria se presentaron 1185 trabajos, procedentes de Brasil (437), España (234), Portugal (222), Argentina (65), México (50), Colombia (45), Cuba (36), Perú (26), Venezuela (24), Chile (22), Costa Rica (12) y Mozambique (12). La información se completa con la lista de los títulos de los 26 libros finalistas, 13 por cada uno de los idiomas establecidos en las bases, los cuales pueden ser consultado en el portal del premio.

El jurado de este premio internacional está integrado por Alfredo Pérez Alencart como presidente, más once vocales: António Cândido Franco, António dos Santos Pereira, Fernando Paulouro, José Dias Pires, Manuel Nunes, Maria de Lurdes Gouveia da Costa Barata, Paulo Samuel, Rita Taborda Duarte, Vítor Oliveira Mateus, Enrique Cabero Morán y Pompeu Martins

Aquí copio el comunicado de las instituciones organizadoras:

Responsables de las intituciones convocantes y parte del jurado

y del comité lector de la primera edición (foto de Jacqueline Alencar)

POEMÁRIOS FINALISTAS DA II EDIÇÃO DO “PRÉMIO INTERNACIONAL

DE POESIA ANTÓNIO SALVADO CIDADE DE CASTELO BRANCO"

A Junta de Freguesia de Castelo Branco, entidade que promove, com o apoio da Câmara Municipal, este Prémio em homenagem ao poeta albicastrense António Salvado, têm a honra de anunciar os títulos dos 26 poemário finalistas, 13 para cada uma das línguas constantes do Regulamento.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos poetas que participaram nesta segunda edição do Prémio e pedimos desculpa aos mesmos pelo atraso na divulgação da lista de

finalistas. Esse atraso resulta do elevado número de concorrentes, de Portugal, Brasil, Espanha e toda a América Latina, o que dificultou o apuramento dos finalistas por parte do Comité de Leitura.

O anúncio dos poemários vencedores terá lugar no dia 20 de fevereiro como consta do regulamento. A organização do Prémio ainda que, considerando o elevado número de participantes e a qualidade dos poemários a concurso, decidiu instituir um prémio de mérito, com o valor de 1000 euros e a publicação dos poemários em edição bilingüe.

FINALISTAS EN LENGUA PORTUGUESA

PPASCCB 20200043 JAVELIM de João Farândola

PPASCCB20200029 ELEGIA DOS PÁSSAROS de Odisseias

PPASCCB20200220 O PÂNICO NAS ALMAS de Leirado Reis

PPASCCB20200269 UM BEIJO NA FACE OUTRO NO VERSO de Diego de La Vega

PPASCCB20200286 CENTEIO E ALGUNS POEMAS NO ESTÔMAGO de Leunam Aleliv

PPASCCB20200403 MINHA ALDEIA de TOBIAS DAMACENO

PPASCCB20200458 CRÓNICA LEIGA de João Uirapuru



PPASCCB20200721 MÃES LEGENDADAS DE ALZHEIMER de Nestor Dharma

PPASCCB20200835 AS NAUS INSONHADAS de Outis

PPASCCB20200837 PASSAGEIRO DO REAL de Francisca Mendes

PPASCCB20200891 PAISAGENS PARALELAS de Flor da Neve

PPASCCB20200966 FANTASIA SOBRE OS PALÁCIOS de Vathek de Aparício Cunha

PPASCCB20201067 VERSOS CRUS de Matrioska

Alencart, Salvado, Leopoldo Rodrigues, el mexicano Gerardo Rodríguez

(ganador de la I edición en lengua castellana) y Luís Correia (foto de Jacqueline Alencar)

FINALISTAS EM LÍNGUA ESPANHOLA

PPASCCB20200314 INTERIOR de Bernando Soares

PPASCCB20200454 APENAS VENCIDO de lulú_sin_lulú

PPASCCB20200477 REPÚBLICA VAN GOGH de David de Jaraíz

PPASCCB20200627 ÁNGEL ÁSPERO de Néstor Bosques

PPASCCB20200720 ARMADURA Y ESCOTES de Matisse

PPASCCB20201147 DESCONCIERTO de Tarabela

PPASCCB20200045 PERSISTENCIA DE LA PASIÓN de Nicolás Vargas

PPASCCB20200307 DESNACIMIENTO de Chora

PPASCCB20200563 AD CAUTELAM de Aníbal

PPASCCB20201064 GRUTAS A CIELO ABIERTO de Peregrino Proteo

PPASCCB20201189 AURICULARES PARA ULISES de Aurelia Murillo

PPASCCB20201130 EN UTOPÍA de Diego Torres

PPASCCB20200870 LA TORRE DE LOS CABALLOS AZULES de Marie Curie

António Salvado dibujado por Miguel Elías en un sobre enviado por el poeta