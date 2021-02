Cataluña detecta un caso de la variante sudafricana, el segundo en España

Miércoles, 3 de febrero de 2021

Se trata del segundo caso de esta variante que se detecta en nuestro país, tras el caso registrado hace unas semanas en Vigo

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado este miércoles que han identificado el primer caso de la variante sudafricana del Covid-19 en Catalunya, el segundo en España tras el caso registrado en Vigo.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola, y el catedrático de Microbiología de la Universitat de Barcelona y director del Grupo de Virus Entéricos, Albert Bosch. Pumarola ha concretado que se ha identificado la mañana de este miércoles en Barcelona por lo que los estudios epidemiológicos del caso están en curso, pero ha dicho que no hay una relación clara con Sudáfrica y ha alertado de que "probablemente haya mas casos".

En relación a la variante británica, Pumarola ha precisado que han detectado dicha cepa en todo el territorio catalán en "diversas proporciones": entre el 3 y el 5% de las muestras secuenciadas en las proporciones más bajas y entre el 10 y el 12% en las más altas.

"En las próximas semanas veremos como la proporción irá aumentando cada vez más", ha asegurado Pumarola en relación al incremento del porcentaje de secuenciación del virus que corresponde a la cepa británica. De hecho, la variante británica ya causa el 13% de todos los casos de Covid-19 de la región sanitaria Metropolitana Sur, según ha informado el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en un comunicado este miércoles.

Más transmisión, mismas medidas de seguridad

"No son buenas noticias. No lo son porque son cepas que trasmiten más", ha lamentado Argimon en relación a las variantes británica y sudafricana y ha reiterado que la inglesa es probable que termine siendo la dominante, aunque ha insistido en que no es más grave que variantes anteriores.

Así, ha argumentado que las medidas de seguridad que se deben tomar son las mismas que con las variantes anteriores por lo que es preciso hacer aislamiento cuando se es un caso positivo o un contacto estrecho independientemente de si se trata de una variante u otra.

Pumarola ha explicado que las variantes inglesa, sudafricana y brasileña "comparten una mutación que les da una mayor eficacia biológica": se tratan de cepas que se transmiten mejor.

Bosch ha explicado que, de las muestras de aguas fecales que han analizado en Olot (Girona), cerca de un 30% de los casos de Covid-19 que han identificado corresponden a la variante británica.

Ha argumentado que la proximidad geográfica repercute en la aparición de nuevos casos de la cepa inglesa y que también han identificado una "proporción elevada" en Girona y Banyoles (Girona).