Sergio Vicente y el reto del Aquimisa: “Llego con la idea de salvarnos. Si luego viene el premio del playoff, bienvenido”

Miércoles, 3 de febrero de 2021

El nuevo técnico del bando charro fue presentado después de la destitución de Jesús Gutiérrez

Sergio Vicente, nuevo entrenador del Aquimisa Carbajosa, fue presentado después de la destitución de Jesús Gutiérrez en la mañana de este miércoles mediante una rueda de prensa telemática. Yeyo, como es apodado, también entrará a formar a los entrenadores del club.

Primeras sensaciones tras aterrizar: “Ha sido todo muy rápido. El domingo estaba en Noruega, cogí un vuelo a primera hora del lunes y me llevó más de 20 horas llegar de Tromso a Madrid. Hemos tenido hoy la primera toma de contacto con el equipo”.

Mejorar en el equipo: “En vivo he tenido una sesión, pero es cierto que he visto cuatro o cinco partidos y el nivel defensivo del equipo me sorprendió, aunque el partido con el Gijón se decidió por detalles. Creo que el equipo necesita talento y vamos a ir un poco justos. Si nos reforzamos, necesitamos un exterior con puntos y tiro”.

Experiencia en Noruega y volver a España: “Tenía ganas de volver porque estoy en casa. El nivel que hay de baloncesto en España es muy alto y puede haber en LEB Plata una calidad que haya en otras Primeras de países de fuera. La decisión ha sido porque considero que el nivel de baloncesto es más alto”.

Ambiente en el vestuario: “El equipo que me he encontrado es un grupo bastante unido y con gente joven. Me habían hablado bien de ellos. En la alta competición hay dinámicas y ahora hemos tenido dos derrotas, se empezó muy bien la temporada y luego han llegado derrotas que son normales. Hay que coger confianza y con dos victorias todo se va a ver mucho mejor”.

Qué Carbajosa se va a ver: “En ataque no somos los mejores, pero defensivamente sí podemos llegar a serlo. El nivel era bueno ya y puede crecer, si logramos ser de los mejores defendiendo es una de las claves para la salvación. Buscamos ser alegres en ataque y con un juego más vistoso que le pueda gustar más al público”.

Petición de aportar más talento por fuera: “Haré lo que me diga el club y se valorarán todas las opciones sobre fichajes. Acabo de llegar, quiero ver al equipo… Ya nos reuniremos para ver si se puede mejorar la plantilla”.

Reto: “Llego con la idea de salvarnos y va a haber muy poca diferencia entre la salvación y el playoff. Si luego viene el premio del playoff, bienvenido”.