Benítez: “Es un orgullo poder decir que soy el portero del Salamanca. No tengo palabras y voy a darlo todo para que vean que no han fallado”

Miércoles, 3 de febrero de 2021

El nuevo meta del cuadro charro habla por primera vez tras su fichaje en las últimas horas del mercado de invierno

Javi Benítez, portero del Salamanca UDS, habla por primera vez tras su fichaje en las últimas horas del mercado de invierno y lo hace en este medio de comunicación para tratar su llegada, la salida de Barbero, su etapa en el Getafe ‘B’ y sus primeros días en el club.

Primeros días en el club: “Es un orgullo poder decir que soy el portero del Salamanca. No tengo palabras. Que un equipo así haya confiado en mí para defender la portería es agradable y voy a darlo todo para que vean que no han fallado conmigo”.

Recibida de la afición: “Una cosa que hablaba con mi gente cercana es la diferencia de lo que es el fútbol, porque siempre he jugado en filiales y dar el salto al equipo de la ciudad es otro mundo. Estoy en una nube y me siento más futbolista”.

Cambio del filial a un primer equipo: “He notado la veteranía, la gente sabe lo que hacer, lo que no y a lo que se juega. No veo al mítico chico joven que quiere llegar al primer equipo, sino que aquí ya están curtidos. Eso me da más tranquilidad a la hora de dirigir en el campo y me hace sentir que compito mejor y estoy entre gente que es profesional”.

Compañeros: “Me caracterizo por la honestidad e intento ser buena persona. El hecho de que la gente se acerque a mí hace que me abra mucho más rápido y siempre con cariño; en un primer equipo lo valoro aún más y hay gente de más o menos edad y siempre tiene ese miedo de no hacer vínculo. Me alegro de haberme integrado tan bien y formar una piña en tan poco tiempo”.

Cómo se gesta su fichaje: “De lo que os habéis enterado vosotros (prensa), me he enterado yo. El último día recibí la llamada final y no hubo mucho margen de negociación, a mi representante no le gusta regalarme los oídos hasta que la cosa va avanzada y si no se hubiera hecho, habría sido un bajón por mi situación. Él me dijo que había salido esto y que si quería, íbamos con todo; yo pensé que era una oportunidad que la coges o la coges y que el club deposite esa confianza en mí hace que tenga unas ganas terribles de comerme el campo y de ayudar al equipo y viceversa. No sé quién decide que yo venga al Salamanca, mi repre solo me dijo que ellos estaban volcados en mí”.

No jugar en el filial de Getafe: “Cada entrenador es diferente, tiene sus ideas y el equipo se va formando… Me da pena no haberme puesto la camiseta del Getafe. El otro portero lo estaba haciendo bien y no tuve mi oportunidad, pero eso no significa que no vaya a estar preparado ahora”.

Características de su juego: “Me gusta el juego aéreo y lo he dominado siempre bien, con el pie soy bastante calmado y mi intención es transmitir tranquilidad al resto. Voy a estar detrás de ellos para lo que haga falta. Tengo liderazgo y compromiso para que sepan que si fallan va a haber alguien detrás”.

Mirarle con lupa: “No puedo hablar sobre los otros porteros (Jiménez y Barbero) y tampoco estoy en su mente, pero lo que digo sobre mí es que entiendo que se me mire con lupa y no me da miedo, hace que me comprometa más y quiero que vean lo que valgo y voy a luchar por todo”.

Cambio de mentalidad de no jugar a ser titular: “La base de un portero es la mentalidad y somos la última barrera, si fallamos es gol. Tienes que estar preparado y solo hay un portero en el campo, por lo que hay que tener una fuerza mental abrumadora y apoyarte en los tuyos. No tengo miedo a no haber jugado este temporada y no puedo fallar. Voy a dar el 200%”.

Objetivo: “Lo que me comentan es no mirar más allá del partido siguiente, que es el del Ferrol. Hay que vivir el presente y esa es la dinámica que hay en el vestuario”.

Mensaje a la afición: “Que se preparen porque el Helmántico va a arder de cómo vamos a jugar, morder y hacer disfrutar a la gente para que todos estemos en el lugar que merecemos”.