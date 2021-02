“Recibir la vacuna me ha devuelto la seguridad; me siento más libre y estoy muy contento”

Jueves, 4 de febrero de 2021

Andrés Franco García tiene 70 años y ya ha logrado su esperada inmunidad frente al Covid

Andrés Franco García tiene 70 años y es uno de los usuarios de la Residencia Arapiles que ya ha logrado su esperada inmunidad tras recibir el pasado 20 de enero la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. “Llevo en esta residencia 6 años y me encuentro muy bien de salud. He estado libre de Covid y estoy feliz al recibir las vacuna porque no he tenido ningún efecto secundario y me siento más libre y más seguro”, explica.

Andrés tiene dos hijos y ahora solo desea recuperar el estilo de vida que tenía con ellos antes de la pandemia. Es una persona “social, participativa” y muy activo tanto en todas las actividades que hacen desde la residencia como las que hacía con su familia fuera de estas instalaciones. “Echaba de menos los paseos con mis compañeros, algo tan simple como jugar a las cartas, salir con mi familia y sentir sus abrazos fuera de aquí, porque durante este tiempo los he visto pero con las medidas de seguridad es todo muy diferente”, añade.

Reconoce que ha sentido “cierto miedo” a contagiarse y por tener que vivir la situación tan dura que se ha vivido en todo el país pero que toda esa angustia se ha visto compensada porque en la residencia se ha sentido “protegido”, nunca le ha faltado de nada y se ha sentido “en muy buenas manos”. “Les tengo mucho que agradecer a todo el equipo de profesionales que, teniendo su familia fuera, nunca nos han dejado solos y nos hemos sentido muy arropados pese a la situación”, concluye.