Barbero: “La mejor parada que he hecho en el Salamanca ha sido llevarme el cariño de tanta gente. Me he enamorado del club”

Martes, 2 de febrero de 2021

Dani Barbero, exguardameta del Salamanca UDS, eligió este medio de comunicación para hablar por primera vez tras su salida del conjunto charro en el último día de mercado y quiso despedirse de su afición tras agradecerle al club su estancia en él.

Estado anímico: “Tengo la conciencia tranquila de haber dado todo de mí. Me he vaciado para el club y quiero pensar que el fútbol es así y que una persona lo ha decidido”.

Sabor tras su salida: “La mejor parada que he hecho en el Salamanca ha sido llevarme el cariño de tanta gente. No sé qué he hecho para ganármelo, pero no puedo contar la de personas que me han llamado y los mensajes que he recibido de dentro y fuera del club, de compañeros de oficio… Ni los mejores del mundo consiguen gustarte a todo el mundo, ¿cómo lo voy a conseguir yo si no soy nadie? El cariño no se puede comprar”.

Sorpresa por irse: “Coincido con muchos compañeros de oficio en que en este deporte cada día se está olvidando más que los futbolistas somos personas, que tenemos sentimientos, familias y no somos máquinas; nos podemos equivocar. Cuando uno da tanto, lo mínimo que puede recibir es respeto y es lo único que le he pedido a alguna persona, que me lo haya dado o no… queda en la conciencia de cada uno. Me puedo ir a dormir tranquilo”.

Faltarle al respeto: “No sé si se me ha faltado al respeto, pero si que puedo decir que cuando un jugador está un equipo, hay que defenderle, apoyarle y no se puede hablar de jugadores que no están en el club al no haber llegado. El que se iba a tener que ponerse debajo de los palos y defender al Salamanca, que está por encima de todo y todos, era yo”.

Baile de nombres en la portería: ”Sería muy hipócrita por mí parte hablar desde la rabia y el rencor, pero si he aguantado este mes ha sido gracias a Manuel Lovato, Rafa Dueñas, mis compañeros y la afición. Me han demostrado su apoyo incondicional en todo momento y han sido los únicos que han estado conmigo. He intentado evadirme de todo, pero soy un ser humano y no puedo evitar que haya cosas que me duelen. He guardado silencio por respeto al club”.

Carta de despedida sin mencionar a Escobar: “Bueno… Ha sido una relación puramente profesional de jugador y entrenador. Sin más. No tengo otro tipo de trato con él”.

Sin apoyo de Lolo: “Si he aguantado este tiempo ha sido gracias a las personas que he dicho antes, si hubiera sido por otra persona, igual no hubiese aguantado tanto…”.

Final duro al ir desde abajo a titular: “En la vida no hay nada más bonito que subir desde abajo. Llegué como una hormiga y no era el que ocupaba los titulares, las portadas y todo me lo gané luchando y entrenando, aunque a veces me vi recompensado y otras no; pero esto vale para cualquier niño y si trabajas lo acabas consiguiendo. En mi presentación dije que venía a jugar y lo conseguí. Me voy muy tranquilo”.

Dolido: “No. Hace una semana hablaba con este medio en una entrevista y dije que me encantaría jugar muchos años en el Salamanca y le juré amor al club, ¿por qué hoy no lo iba a hacer? Le tengo el mismo amor que cuando era jugador. ¿Dolido? Bueno… Hay maneras y maneras, pero esta es la que me ha tocado a mí y la persona que lo ha decidido pensará que era mi mejor desenlace.

Frase de Robles de que el Salamanca necesita gente que le quiera: “Siento decir que creo que el club sí ha valorado todo lo que le quería a él. En la vida nos enamoramos de parejas, personas y yo me he enamorado del Salamanca. He sentido el amor recíproco en todo momento y sería muy egoísta por parte mía el hecho de olvidarme de todos los demás por solo una persona”.

Últimas horas de mercado: “Intenté mantener al margen en el último día y no voy a decir que fue una sorpresa, porque de la persona que me llamó ya me lo esperaba. Me quedo con la conversación que tuve con Rafa Dueñas en la que me mostró su cariño y respeto, especialmente siendo una persona de fútbol, por mi trabajo; eso no se puede comprar, te lo ganas o no”.

Críticas: “Es lo bonito del fútbol, que no podemos gustarle a todo el mundo y hay diferentes opiniones. Yo siempre acepto la crítica constructiva al ser lo que te hace crecer. La pasión y el sentimiento no hacen paradas, pero son las cosas que te hacen quedarte cuando el barco está hundido y son fuerzas que no tenías. Solo puedo agradecerle al 99% de la gente el cariño y al 1% restante le digo que lo siento y lo di todo”.

Buscar campañas a favor en prensa: “El fútbol es un deporte maravilloso y los futbolistas somos los protagonistas de la historia y cuando un jugador siente a un club se nota; puedes fingir un partido o dos, pero no puedes hacer una obra de teatro. Me he visto reflejado en muchos aficionados y en el propio Salamanca porque todo lo que he conseguido en mi vida me lo he ganado por mí mismo. Me he tenido que levantar cuando la vida más fuerte me ha dado, como es este caso. Es una hostia en el último minuto de la que muchos no podrían levantarse, pero Dani Barbero lo hará. Necesito unos días para recuperar la ilusión”.

Ofertas: “Tuve opciones de salir al principio del mercado, que era el momento en el que el equipo iba en una dinámica mala, aunque prioricé quedarme y sacar esto adelante. Mis padres me enseñaron que los barcos no se abandonan cuando se están hundiendo y hay que sacarlos a flote; eso es lo que hice. Sería muy feo quedarme con la actitud de una sola persona de una entidad tan grande”.

Futuro: “Puedo fichar fuera de mercado, pero en esta vida hay que ser realista y en la portería solo puede haber dos. Es un puesto muy delicado y ahora solo puedo esperar… las prisas no son buenas. Volveré en el momento que encuentre algo que me ilusione, ya sea dentro de una hora, de un mes, en verano…”.

Despedida a su gente: “Solo puede decirles que gracias por tanto y no me merezco tanto. Son muy grandes y el Salamanca está por encima de cualquiera”.