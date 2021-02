Pedro Sánchez, un estafador sin escrúpulos

Miércoles, 3 de febrero de 2021

Las decisiones del Presidente del Gobierno en lo económico, sanitario y social han sumergido a España en una crisis sin precedentes en la democracia, agravada por la pandemia, que su incomprensible negligencia junto a la de sus asesores, invadió España, una vez más para satisfacer sus intereses personales.

Los compañeros de viaje de Pedro Sánchez, con un gabinete ministerial que calla de forma vergonzosa ante tanto desmán, son cómplices necesarios, convirtiendo la gestión en una lacra desconocida en los últimos tiempos. El vicepresidente Pablo Iglesias ha visto muy disminuida su credibilidad por su política trapacera y demagógica y por sus presuntas actuaciones delictivas, que se dirimen en los tribunales. Su falta de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Poder Judicial, el desprecio a los militares, sus guiños a la banda terrorista ETA y sus afines, y a la narco dictadura chavista, su sustento a los escraches y las ocupaciones, sus críticas a la casta política para caer en ella de la forma más hipócrita, sus trampas fiscales y la financiación ilícita de su partido, sus trapicheos con la consultora chavista Neurona, etc., alargan su sospechosa sombra, con una lista muy escasa de aciertos. Este personaje subversivo se permite el lujo de pedir “prudencia a la derecha y sus seguidores, porque nos estamos jugando la democracia”.

Ciertamente, el ex vecino más popular de Vallecas, convertido en el comunista burgués más famoso de las últimas décadas, no hubiera pensado en llegar a ministro ni en sus mejores sueños, y por ello ningún recato en lanzar tanto pedrusco verbal en sus charlas y mítines… “Un viejo, con 70 y pico años durará lo que dure, como Anguita, que mucha gente quiere resucitarlo, como el cadáver del Cid, pero es que ya no tienen edad. Pues muchas gracias por los servicios prestados, pero habiendo gente más joven, que se vayan a la mierda o donde quieran”. Y quien ha fomentado las dos Españas generando el enfrentamiento social y un descontrol histórico en la inmigración ilegal compartido con el primer ministro, poco tiempo antes de comprar su chalet valorado en un millón de euros, espetó a sus huestes… “Hay una España de gente que vive en chalets con 18 cuartos de baño, que tienen sanidad privada, que tienen tres coches y les va de puta madre, ¿y quiénes son esos?, el 5% de la población. ¿Y el resto? Que se jodan”.

La mano negra del líder de Unidas Podemos se ha dejado notar también en su forma de administrar recursos contra la extensión del Covid-19. La barbaridad de lanzar a las masas a la calle el 8 M y no prohibir los eventos fue su principal descalabro, compartido principalmente con el Presidente Pedro Sánchez –no se olvida su repugnante “ahora más que nunca, viva el 8 M”, con 40.000 muertos por el Covid-, el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el médico epidemiólogo Fernando Simón. Su preocupación por la gravísima situación en las residencias ha sido escasa, escudándose en que "era responsabilidad de las CCAA”. A Iglesias y su séquito también hay que agradecerle la multiplicación de radicales hablando de la renta y de igualdad, sin producir, pero sí contribuyendo a la ruina y confrontación social.

A nadie escapa que el responsable principal de la ‘resurrección’ de Pablo Iglesias fue Pedro Sánchez. Lo denostaba en sus mítines y declaraciones, pero lo eligió junto a los independentistas, frente a la alternativa de centro derecha, engañando claramente al electorado cuando aseguró que no pactaría con Podemos y no se fiaba de él, y “con esa pinta no podría ser nunca presidente del Gobierno”.

Sin embargo, este sátrapa dirigente, que provocó la repetición de elecciones y el correspondiente dispendio e inseguridad sin ninguna necesidad, ya había dado suficientes muestras de su desconcertante personalidad y falta de seriedad como diputado, además de participar con su inhibición en la estafa de las Preferentes y votar a favor de los sueldos escandalosos cuando ocupaba su cargo en la Asamblea de Caja Madrid.

Tenía razón Simone de Beauvoir cuando sentenciaba que “el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre sus oprimidos”. El aforismo explica perfectamente el organigrama del Presidente del Gobierno, apoyado en las urnas, con la peor calaña de España: proetarras, independentistas y podemistas. Los primeros no necesitan presentación, con uno de los artífices de la banda terrorista como buque insignia, Otegi, pese a estar inhabilitado, que se ha jactado de centenares de asesinatos y demás barbaridades de ETA… “Hicimos lo que teníamos que hacer”. Y otra de las perlas de quién entró en ETA hace 43 años y no ha condenado los atentados, que volverá a ser juzgado por su pasado terrorista: “Queremos ayudar a la izquierda española a democratizar el estado, pero tenéis que ser honestos”. El juego miserable que vienen desarrollando Pedro Sánchez y el ministro Marlasca con los herederos de la banda criminal y sus presos, a los que regalan beneficios penitenciarios como churros, no puede ser más denigrante, con la anuencia del PNV y su histórico y bastardo juego de recoger los frutos desde la sombra. Además, el Gobierno de coalición ha sido votado por 9’85 millones de españoles, buena parte de los cuales los sigue apoyando en los sondeos, llevando su ignorancia y no se sabe bien qué otros motivos a un enfrentamiento social por las funestas consecuencias que ya se dejan notar.



El favoritismo del titular de la Moncloa con Cataluña, que sigue debiendo una fortuna al Estado y se niega a pagar, va en el mismo sentido que otras líneas de actuación, siempre en beneficio de sus intereses electorales. Ruin con el castellano, que debería ser siempre lengua vehicular, se vuelca con las elecciones catalanas cambiando la ubicación del ministro de Sanidad sólo por estrategia y no por su incompetencia. Su negativa a retrasar las elecciones en Cataluña para evitar peores registros en la pandemia ha descubierto por enésima vez su baja condición moral.

El rosario de despropósitos del Presidente más siniestro de la España Constitucional continúa con su vergonzosa mano larga para enchufar a sus familiares y amigos, que ha tenido el máximo exponente en la colocación de su esposa Begoña Gómez como directora en el Africa Center para la innovación en el continente africano, y codirige desde noviembre por el mismo procedimiento, sin ningún curriculum ni titulación, una cátedra en la Universidad Complutense, explicando en su presentación: “Para conseguir el incremento del estado del bienestar hay que pensar nuevos modelos que permitan resetear el capitalismo, que es un modelo que va a cambiar”. Sin sonrojo alguno plantea un reinicio capitalista quien se está forrando gracias al nepotismo de su marido, maestro también en las artes del derroche. ¿Cuántas familias podrían vivir con tan ingentes cantidades de dinero?

El mandato de Pedro Sánchez desde su antesala lo convirtió en un personaje muy peligroso para la estabilidad de España. Un dirigente que montó un espectáculo bochornoso y pidió dimisiones por doquier en la crisis del ébola por la muerte de una mascota, no ha cesado a nadie después de su ineficaz y negligente gestión del coronavirus, compartida con Fernando Simón y Salvador Illa. Este último en su indigna despedida como ministro de Sanidad declaró, con 90.000 muertos sobre la mesa y un carrusel de errores: “No me arrepiento de nada”. A sus lapidarias frases del mes de marzo, en el caso del epidemiólogo, habría que añadir su consideración del efecto de la cepa británica, que tendría “un impacto menor”, para rectificar más adelante y tildarla como “dominante”. Y el Presidente Sánchez, en octubre: “Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia”. En Salamanca, algunos de sus compañeros y afines en este nuevo y desconocido PSOE, como su Presidente provincial Fernando Pablos, nos desconciertan con sus pronunciamientos: “Hay que reconocer la suerte que hemos tenido con Salvador Illa de ministro durante la pandemia mundial”. Con estos inmensos inútiles, que nos engañaron también con un comité de expertos inexistente, sigue España luchando por erradicar el Covid-19, llorando a sus muertos, vacunando con insultante lentitud, y obviando desde el principio a la experta profesión veterinaria que tanto podría aportar.

Y en el devenir del tiempo algunos mantenemos la ilusión del relevo en el poder de este estafador sin escrúpulos en un plazo no lejano y el deseo de ver cumplida la sentencia de una de las políticas más admiradas de nuestra democracia, Rosa Díez… “Pronto podremos salir a la calle a dar una patada a esta gentuza que ha llenado España de miseria y que trafica con nuestro dolor”.