Los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico siguen esperando que les llamen “pronto” para vacunarse

Martes, 2 de febrero de 2021

Cristina Martín, delegada del comité de salud laboral del servicio de limpieza del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, lleva trabajando en la 5ª planta Covid desde el inicio de la pandemia.

Esta trabajadora explica a SALAMANCA AL DÍA que “en las primeras semanas vivimos auténticos momentos de miedo y pánico, y la tristeza siempre estaba presente a pesar de que el compañerismo intentaba aliviar esta situación, tristeza por ver lo que estábamos viviendo, un situación que nadie conocía, y es que por ser de la limpieza no te daban un EPI para protegerte”.

Gracias a las reivindicaciones de este colectivo, a día de hoy, en la tercera ola, han conseguido esos equipos de protección, a pesar de que el Ministerio de Sanidad no les ha ayudado al considerar que se trata de un sector de bajo riesgo, “cuando nosotros no podemos mantener una distancia de seguridad con el enfermo porque limpiamos su cama, su mesilla, la lámpara...”.

En cuanto a los test covid, Martín explica que “al principio, no nos querían hacer la PCR porque al ser consideradas de bajo riesgo, pensaban que no debíamos contagiarnos, a pesar de que la plantilla ha contado con varios positivos. Menos mal que ahora, cuando hay un rebrote, se cuenta con nosotras salvo en el caso de Virgen Vega”. Y es que, la delegada del comité de salud laboral del servicio de limpieza del Complejo Asistenciasl de Salamanca, lamenta que “al parecer con el rebrote surgido en el ambulatorio, a una de las compañeras de limpiezano no se han hecho slas pruebas, algo que es indignante porque no son menos que nadie”.

Mientras tanto, la pandemia avanza y, como sucede con los sanitarios, los trabajadores y trabajadoras de la limpieza están “cansados y tocados psicológicamente. La primera ola fue horrible, con ansiedad, angustia y muertes. Había pacientes que te pedían ayuda y no se la podías dar porque no sabes como viene el bicho. Con todo esto, tras cada jornada estás hecha polvo”.

A pesar de ello, los integrantes del servicio de limpieza del Hospital Clínico, donde se concentran todos los ingresados por coronavirus, “seguimos al pide del cañón, luchando, animándonos y deseando que nos llamen pronto para vacunarnos y que no nos dejen en el olvido como ha ocurrido hasta ahora”.