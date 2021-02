El Pleno llama por unanimidad a los mirobrigenses a cumplir las medidas e incluso a ‘autoconfinarse’

Lunes, 1 de febrero de 2021

Como cada seis semanas, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la jornada del lunes un nuevo Pleno Ordinario, que comenzó apenas tres minutos después de la hora en que tuvieron que bajar las persianas todos los negocios no esenciales de la ciudad (por la nueva normativa de la Junta de Castilla y León), y que finalizó justo a la hora en que entraba el toque de queda, a las 20.00 horas.

La finalización a esa hora fue posible, además de porque el alcalde Marcos Iglesias pidió a todo el mundo que lo tuviera en cuenta, a que el turno de ruegos y preguntas fue muy breve, apenas 5 cuestiones, pero que dejaron dos contestaciones de interés (ambas a preguntas de la concejal socialista Carmen Lorenzo): las negociaciones que están en marcha para intentar darle una salida al Monasterio de La Caridad y al antiguo Centro de Salud.

En torno al Monasterio, Marcos Iglesias explicó que está moviendo el asunto en tres ámbitos. Por un lado, el político, donde le consta que el Director General de Patrimonio de la Junta está “estudiando con detenimiento el asunto”. Por otro lado, el judicial, donde se está a la espera de conocer (ha enviado una carta además de mantener conversaciones telefónicas) en qué punto está judicialmente el bien, porque “no podemos hacer gran cosa si la Audiencia Nacional, bajo la que está la custodia del inmueble, no da alguna salida”. Y por último, el empresarial, habiendo mantenido conversaciones con responsables empresariales importantes del país, uno de los cuales, “muy importante”, ha dado su “compromiso” de que, si la problemática legal del bien se regulariza, invertirá dinero para “la consolidar mínima del inmueble”.

La cuestión en torno al antiguo Centro de Salud vino al hilo del planteamiento de Carmen Lorenzo de que el lugar ya ha perdido su uso sanitario al dejar de estar allí desde hace unas semanas la Base de Emergencias del 112 (ahora está en un inmueble de la Avenida de Salamanca), que era la ‘excusa’ que daba la Junta de Castilla y León para no desafectarlo de ese uso. Marcos Iglesias apuntó que ya ha mantenido conversaciones con el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, para expresarle el sentir de la Corporación para que se inicie el expediente de desafectación y sea “útil” para el municipio, considerando que el edificio debe tener “multitud de usos”.

También mirando al futuro, Jorge Labajo propuso que los 237.155€ que corresponden a Ciudad Rodrigo del Fondo de Cooperación Económica Local se destinen a “satisfacer las necesidades de los mirobrigenses más necesitados”, contestándole Marcos Iglesias que no es posible, ya que en esta ocasión ese dinero está condicionado a la realización de inversiones de la Agenda 2030. Jorge Labajo insistió en que se puede invertir por ejemplo en estufas de pellet para la ciudadanía, mostrando sus dudas al respecto el alcalde sobre si sería posible. En todo caso, Marcos Iglesias dijo que ya tenían pensado a qué destinarán ese dinero, y que lo expondrían en una próxima Comisión de Obras.

Doble moción sobre la luz

Precisamente, la ayuda a los mirobrigenses fue el eje de lo que acabó por ser una moción conjunta de PP y Ciudadanos para reivindicar la adopción de medidas por parte del Gobierno de España para rebajar el precio de la luz (ambas formaciones habían presentado mociones sobre el mismo tema por separado que se ‘fusionaron’ tras eliminarse varias referencias ‘partidistas’, en concreto a medidas que había propuesto el PP a nivel nacional).

Según expuso la portavoz del PP, Laura Vicente, su moción tenía como fondo reivindicar la bajada de los impuestos a la luz, para que “los mirobrigenses tengan más dinero en sus bolsillos para hacer otros actos de consumo” en vez de para afrontar las subidas de su precio, recordando los dos máximos históricos que se alcanzaron durante el paso de Filomena. Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos, Soraya Mangas, expuso que “el Gobierno debería intervenir, porque genera inseguridad la variación del precio”, considerando que los partidos que lo integran “tienen que actuar ya con la misma fuerza que se quejaban cuando estaban en la oposición”, apuntando además que “todas las administraciones debemos arrimar el hombro”.

Tanto PSOE como IU-Ciudad Rodrigo en Común votaron en contra de la moción, mostrando su gran sorpresa porque esa propuesta venga de PP y Ciudadanos, “partidos que promulgan el liberalismo económico”, como remarcó Domingo Benito, preguntándose Jorge Labajo “¿qué quieren los liberales, que el Gobierno fije el precio de la luz?”, inquiriendo asimismo en torno a la postura del PP si verdaderamente quieren modificar la situación actual o “es postureo”, recordándoles que en los años en que gobernó Mariano Rajoy se rechazaron “todas las propuestas en torno a la pobreza energética”.

Para Laura Vicente, los partidos del actual Gobierno “no se han preocupado de la pobreza energética”, incidiendo en que no se ha cumplido el compromiso de su acuerdo de gobierno de bajar el IVA al 10%, contestándole Jorge Labajo que existe “un bono social para la electricidad” (preguntó en voz alta asimismo “¿cómo puede decir que hay falta de sensibilidad si se gobierna a favor de los desfavorecidos?”), y Domingo Benito que el Gobierno “se preocupa por las personas más débiles de la sociedad; se ha aprobado el mayor escudo social” (en referencia al Ingreso Mínimo Vital) y que están activos los ERTES, que no siempre han contado con el apoyo de PP y Ciudadanos.

En torno a lo que se propone en la moción, Domingo Benito reflexionó que “lo que se propone es la reducción de impuestos, pero eso no va a reducir el precio de la energía, porque no se puede hacer sin fijación de precios” (se recordó lo ocurrido con las mascarillas, que la bajada del IVA tuvo que ir acompañada de una fijación de un precio máximo para que su efecto fuera real). De hecho, al portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común le sorprendió que en la moción “no se hable de los beneficios milmillonarios de las empresas eléctricas”, incluido en 2020 en plena pandemia.

Durante el debate, tanto Jorge Labajo como Domingo Benito recordaron que después de los máximos históricos de la luz durante el paso de Filomena, ahora el megavatio ha bajado a mínimos. Asimismo, evocaron las “trabas del PP a las energías alternativas” en la anterior legislatura nacional y que incluso “legisló en contra de las renovables”, con el famoso “impuesto al sol” -que desgranó Jorge Labajo, añadiendo que “ya nos hemos librado de él, y no gracias al PP”-. En conclusión, PSOE e IU rechazaron la moción, exponiendo Jorge Labajo que “no es creíble” y Domingo Benito que “está pensada para mejorar el rendimiento de las empresas del sector eléctrico”.

Moción conjunta de todos los partidos

Además de ese texto sobre el precio de la luz, durante el Pleno se debatieron otras dos mociones conjuntas, una de ellas negociada por todos los grupos (a propuesta de IU-Ciudad Rodrigo en Común) con una serie de planteamientos para hacer frente a la actual situación de la pandemia del coronavirus. En esa moción, para empezar, se hace un llamamiento a los mirobrigenses para que mantengan la “máxima responsabilidad individual, cumpliendo el conjunto de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, y realizando el autoconfinamiento”.

A la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se le insta a que realice un cribado al conjunto de la población de Ciudad Rodrigo y su comarca, “en la medida de lo posible a través de PCR”, así como “garantizar los medios humanos y técnicos suficientes en la atención primaria y especializada y en las labores de rastreo”. Mientras, al Ministerio de Sanidad se le insta a implantar las modificaciones normativas necesarias “con el fin de afrontar la difícil situación actual evaluando la actual estrategia en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas”.

Por último, se insta a la Unión Europea, “por los medios que sean necesarios”, al suministro de vacunas tal y como se ha establecido en los contratos firmados con las compañías farmacéuticas, reivindicando también al Ministerio de Sanidad y a la Junta de Castilla y León que “pongan los medios necesarios para acelerar la vacunación en aras de lograr el objetivo de que en el verano se haya conseguido la inmunidad de grupo”.

Joaquín Pellicer señaló que “debemos estar con la población”, Domingo Benito resaltó que “aquí estamos todos en el mismo barco”, mientras que Begoña Moro comentó que “me encanta que estemos de acuerdo”, replicando Marcos Iglesias que “estamos de acuerdo en muchas cosas pero las que no retumban más”. Obviamente, la moción fue aprobada por unanimidad. Por cierto, que en torno a la pandemia, hubo dos cuestiones en el turno de ruegos y preguntas, ambas formuladas por Carlos Fernández Chanca.

Por un lado, preguntó si el Ayuntamiento había recibido notificación de la Junta de Castilla y León de alguna posible sanción por la forma en que se hizo en la ciudad la Cabalgata de Reyes, contestando Marcos Iglesias que no, porque aquí se hizo “estática”. Y por otro lado, Carlos Fernández Chanca cuestionó por qué el Equipo de Gobierno sigue organizando “de forma reiterada citas mediáticas de forma presencial”, respondiendo el alcalde que “no hay inconveniente en hacerlo de forma online; que los medios decidan, no hay criterio preestablecido”.

La moción sobre la Diócesis

La moción que se quedó al borde del pleno de votos favorables fue la presentada de forma conjunta por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos (a partir de la propuesta del PSOE) en defensa de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, en la que se abstuvo Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común. Precisamente, el mayor tiempo de debate de la moción fue la exposición por parte de Domingo Benito de los motivos que le llevaban a adoptar esa postura.

Según expresó, el “deseo es que la Diócesis continúe, pero el Pleno no es el lugar donde se debe discutir esto”, reflexionando que todos los católicos son ciudadanos, pero no todos los ciudadanos son católicos, por lo que las instituciones como tal no deben meterse: “por respeto a la libertad religiosa y de conciencia, el Pleno no es lugar para debatir quién debe ser Obispo; el Ayuntamiento no debe inmiscuirse en ello, no cabe en el pensamiento ilustrado”, apelando a la separación Iglesia-Estado.

En este sentido, remarcó que “Ia Iglesia se equivocará si suprime la Diócesis, pero no será el Estado quién deba decírselo”, entendiendo que es algo “privado”. En esa línea, puso el ejemplo contrario, asegurando que “nos llevaríamos las manos a la cabeza” si en un Ayuntamiento alguien presentarse una moción en sentido contrario “para que no hubiese Obispo”. Marcos Iglesias le replicó que “hablamos de la dimensión pública de la religión, que se conecta con la historia de la ciudad: queremos que un hecho diferencial de Ciudad Rodrigo siga existiendo”.

En esta misma línea, el alcalde también señaló que es “un privilegio” tener un Obispo propio, es “uno de los elementos fundamentales que nos identifican”, añadiendo que “nuestra zona necesita de instituciones, porque si no los ciudadanos pierden su voz”, revelando que “llevo haciendo gestiones desde el mes de abril” desde el punto de vista eclesiástico y civil “en todos los ámbitos que he podido, y he subido hasta las más altas instituciones del Estado”, siempre “con el beneplácito” del Administrador Apostólico, Jesús García Burillo.

Por su parte, Juan Tomás Muñoz recordó que “la historia se repite”, es la “misma situación que en 2003, aunque con mayor incertidumbre”, al haber transcurrido ya 2 años sin Obispo, siendo ahora cuando “se ha encendido la llama reivindicativa”. Para el portavoz del PSOE, “más allá de creencias, es compromiso con la tierra y sus gentes”. Mientras, Joaquín Pellicer expuso que ve “necesario que el Ayuntamiento se pronuncie y salga en defensa de la institución, porque muchas personas son católicas y la pérdida de la Diócesis supondría un problema añadido a la despoblación”.