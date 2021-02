El mercado de fichajes del Salamanca UDS, un nuevo torbellino invernal

Martes, 2 de febrero de 2021

No hay temporada, mes, semana y casi tampoco hay un día tranquilo en el Salamanca UDS. El club blanquinegro mueve a las masas a un nivel desorbitado para estar en Segunda División B y cualquier movimiento genera muchísimo ruido entre la plantilla, los aficionados y los medios de comunicación para bien y para mal. Como no podía ser de otra forma, el mercado invernal ha sido un auténtico torbellino de rumores y noticias sobre las salidas y entradas de diversos futbolistas para la segunda parte de la 2020/2021.

Ante ello, SALAMANCA AL DÍA desgrana los entresijos de todo lo ocurrido. La llegada de Lolo Escobar, que ya parece lejana hace tiempo, al banquillo fue clave para el futuro de la entidad. El técnico vio el pasado 31 de diciembre el amistoso con el Ribert y tuvo la primera toma de contacto -visual- con los que a la postre serían sus futbolistas. Aquel día ya hubo varias condenas que venían marcadas por la propia entidad. De hecho, ni Jiménez ni Barbero eran del gusto del ‘míster’ y a la vista está lo que ha pasado.

No obstante, su incorporación no fue nada sencilla y llegó a pender de un hilo al no alcanzar a un acuerdo con las condiciones, motivo por el que su anuncio se demoró más de la cuenta, pero finalmente todo se resolvió y ex de Las Rozas se puso manos a la obra al alcanzar un acuerdo con Lovato y Dueñas. Sus ganas de trabajar se intuyeron desde el primer momento y solo ha faltado que los resultados le acompañasen, puesto que ha conseguido darle la vuelta a un grupo que mentalmente estaba muerto en tan solo cuatro partidos de Liga en 2021.

Mientras, con la fuga de Madrigal a Venados, sin comunicación de ello, se abrió la veda. Owen Falconis, que no firmó con el Coruxo por su estado físico y fue ofrecido a Terceras junto a Monárrez, dejó de entrenar después de hacerlo solo una vez después de las vacaciones de Navidad y oficialmente no pertenece a la disciplina desde este 1 de febrero. Más de un mes sin pisar por las sesiones de trabajo y ni media palabra. Más tarde, este medio fue testigo de la charla entre Dueñas y Lacerda en la que el central supo que no seguiría. Sin olvidarnos de un Ernest que casi tiene que hacer las maletas.

Posteriormente, Javi Jiménez conoció por fuentes externas al Salamanca UDS que no iba a seguir y cada poco tiempo preguntaba por su situación al no recibir ninguna notificación de ello hasta que de un día para otro le dieron puerta en medio de los rumores. Al meta le quitaron su ficha federativa, se presentó a una práctica y le dijeron que no era ya parte del plantel, aunque estuvo yendo varios días al Helmántico a trabajar en el gimnasio. No obstante, el cancerbero sigue sin cerrar sus problemas con la entidad en el tema del finiquito y aún no dispone de un nuevo destino.

Fue ahí el momento en el que el culebrón de la portería empezó a entrar en su máximo esplendor y copar minutos de radio y ríos de tinta. Los nombres de Iricibar, Tanis, Parras, Juan Carlos, Gálvez, Wilfred y compañía retumbaron a lo largo de las semanas, mientras que se especuló con la posible salida de Barbero, jugador que no quiso Escobar desde el principio y sus comentarios en entrevistas y ruedas de prensa lo reflejaron. De hecho, el madrileño rechazó ofertas y se quedó con una mano delante y otra detrás, del mismo modo que un Marcellán prácticamente hecho.

A pesar de los numerosos intentos de firmar a otro meta, Dani consiguió llegar vivo al último día del mercado y estuvo a nada de no salir, aunque ciertos acontecimientos dieron lugar a su adiós. Cabe destacar que ni Dueñas ni Lovato querían que se produjese su fin, pero la escasa confianza de Escobar pesó demasiado y el jugador no dudó en dejarle un dardo envenenado en su carta de despedida al olvidarse de él: “Gracias a los dos entrenadores que he tenido, Egea y Dueñas”.

Otro que se marchó con más pena que gloria fue Duma después de sus 14 minutos. Por su parte, Delorenzi, que finalmente se quedó en el club, no está muy contento con la realidad que se ha encontrado en Europa y el susto de la temporada lo dio el posible adiós de Uxío. Sin embargo, el delantero seguirá hasta el final de la misma. En el lado bueno, las llegadas de Javi Navas, Casado, Ayala, Benítez, Camacho y Juancho servirán para darle un soplo de aire fresco al equipo. El colombiano aterrizó lesionado del quinto metatarso de uno de sus pies.

En definitiva, el Salamanca UDS volvió a ser el centro de las miradas y la realidad es que tiene mil defectos, pero es el mayor generador de contenido de toda la provincia con absoluta diferencia, yendo penúltimo y tras una primera vuelta nefasta. Y hay demasiadas cosas que nunca verán la luz de lo que ha pasado y cada día es una aventura en el Helmántico. Ahora ya solo queda que los nuevos mejoren a los viejos para que se pueda salvar la Segunda RFEF, dado que la PRO es ya un imposible prácticamente. Seis bajas, seis altas. Veremos...