Lunes, 1 de febrero de 2021

No todo está perdido en el Salamanca UDS: Escobar es el perfil del futuro. Tras una temporada nefasta en el año más importante, el club parece haber encontrado el tipo de entrenador que da confianza en el fútbol actual al ser joven, de método, con ganas de crecer, con experiencia en el fútbol español y conocedor de una categoría tan dura como la Segunda B.

A pesar de que los resultados no son los mejores del mundo para un equipo que está herido de muerte, la realidad es que Lolo merecía llevar un 10 de 12 puntos por lo menos. La derrota y el empate ante el Coruxo y el Guijuelo no deberían haber tenido dichos signos en el marcador después de lo visto sobre el terreno de juego, aunque lo que manda en el día a día son los números y al equipo charro no le vale con un 1 de 6 sobre dos rivales directos por el descenso.

Tras el baile de entrenadores de los últimos años, el Salamanca UDS parece tener a su patrón de barco en el banquillo, dado que el Helmántico y Manuel Lovato son plazas muy difíciles para torear. Solo hay que recordar que de los tropecientos técnicos que han dirigido desde la banda tan solo dos dejaron un buen recuerdo como son Pablo Cortés y su ascenso al ‘bronce’ y Antonio Calderón logrando salvarlo la campaña siguiente.



En definitiva, el fútbol es lo que es y lo que hoy es blanco, mañana es negro, por lo que que nadie sabe que puede pasar con Escobar, aunque hay una cosa clara en el club salmantino y es que lo que funciona es lo que tiene ambición e ilusión por triunfar. Y los preparadores que mejor rinden últimamente son del tipo de Escobar. Solo hay que mirar a Unionistas con Hernán Pérez. Después podrá salir bien o mal, pero con Lolo al mando desde pretemporada… igual estábamos hablando de otro Salamanca UDS y no de salvar la Segunda RFEF… ¿Será él el hombre de futuro? Nadie sabe, pero desde luego debe ser alguien similar.