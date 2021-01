Detenido un joven por enfrentarse a la policía en una fiesta ilegal en un piso en Salamanca

Domingo, 31 de enero de 2021

Los agentes acudieron a una vivienda de la calle Palació de Valdés y se les negó la entrada, por lo que solo pudieron identificar a cuatro participantes

Una fiesta ilegal en un piso de Salamanca, que superaba el número máximo de personas en reuniones sociales, se saldó anoche con cuatro denuncias por incumplir la normativa anticovid y un detenido por resistencia a la autoridad.

La llamada por la fiesta en cuestión se produjo a las 01:23 horas, desde la C/ Palacio de Valdés. La policía fue hacia allí y pudo identificar a cuatro de los participantes. No pudieron entrar al domicilio, por lo que no se pudo identificar a más posibles participantes. Uno de los identificados empezó a increpar a los agentes, sacó el móvil y empezó a grabarlos y, finalmente, embistió a uno de ellos, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría