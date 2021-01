Celebración de los noventa años del escritor Luis Frayle Delgado (Desde Tejares, junto al Tormes)

Luis Frayle Delgado leyendo versos de Gastón Baquero a orillas del Tormes, en Tejares (foto de José Amador Martín)

Medio en broma y medio en serio, Luis Frayle Delgado (Valverdón, Salamanca, 1931), se considera miembro de la Academia de las Letras de Tejares, en alusión a mi pisito junto al Tormes, y a mi familia, Jacqueline (quien a diario habla con él y con quien, antes de la pandemia, solía tener reuniones de café y corrección de pruebas, a las que algunas me sumaba yo, casi al término de las charlas,) y José Alfredo (a quien acogieron tantas tardes Teresa y Luis, cuando niño, y con quien ahora está preparando un ensayo filosófico-jurídico).

Nuestra amistad es entrañable e indeleble, ajena a cualquier discordia, como bien lo saben Luis Mario y Teresa, sus hijos. Y sólo es medio en broma, porque al margen de las reuniones, encuentros poéticos, antologías y demás, que a lo largo de más de treinta años hemos compartido, lo cierto es que Jacqueline ha publicado, desde Tejares y en la Colección “Las Buenas Letras” de Trilce Ediciones, diez libros con sus magníficas traducciones latinas de Dante Alighieri, Francisco de Vitoria, Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam o Cicerón, entre otros.

Luis Tiene publicados más de cincuenta libros (de poesía, filosofía, memoria, relato, novela o traducción). Y este catedrático de latín jubilado, dicen, lo cierto es sigue pergeñando obras, como los personajes relevantes del Renacimiento.

No abundo más, pues bien podría acopiar los prólogos y artículos que he escrito en torno a sus libros. Sí algunas notas breves mías y una reseña escrita por Jacqueline. Además, claro está, un manojo de poemas escritos por Luis Frayle en su Refugio del pueblo salmantino de El Arco.

PRESENTACIÓN DE CANTOS DE OTOÑO

Refugiándose en sus dominios del campo charro es como Luis Frayle Delgado conquista o atrapa un canto tras otro canto perdurable, de esos que suelen brotar desde las provincias del alma. Luego deja El Arco, retorna a su piso situado en una salmantina calle de conquistador nombre (Hernán Cortés) y lija lo anotado o escribe lo que contempla al trasluz de su Mirador capitalino.

Así, refugiado en el campo y en la ciudad, va sumando obra bella y legible, celebrantemente bucólica o de pulsación elegiaca… melodías, en fin, desenraizadas allí por una encina que exhibe sus varias centurias bien llevadas. Luis Frayle Delgado, aquel mozuelo de Valverdón, sigue hoy diciendo: ‘Nada por aquí, nada por allá’, y de pronto un Canto nuevo para saludar lo pasado y lo por venir.

Admito que ha pasado el tiempo desde que nos conocimos (unos cinco lustros), pero el Tiempo no ha logrado reducir mi admiración hacia su obra y su persona.

Alfredo Pérez Alencart

Octubre y en Tejares (2013)

Luis Frayle Delgado

CANTOS DE OTOÑO

I

MUCHOS SE HAN IDO,

otros no han llegado.

Sólo algún pajarillo frágil

baja a beber en los canteros del huerto

o se balancea sobre una rama.

Aparece graznando alguna urraca insolente

o alguna oscura grajilla.

Aquellos aguiluchos que planean sobre las nubes

en largas bandadas

¿emigran hacia el Sur?

Este estío persistente

me hace añorar la luz tamizada del otoño.

La luz se filtra en el alma

entumecida por el fuego del verano.

Y la colorea con el verde suave, indeciso,

que poco a poco, amarillento,

la penetra hasta el interior del silencio invernal

y la empapa de un dulce tedio húmedo.

Entonces brotan de nuevo los tiernos sentimientos

y la nostalgia de amores perdidos.

El Refugio, 16 de septiembre, 2012

II

DETRÁS DEL MONTE

las nubes estallan de promesas.

La oscuridad luminosa

cubre amorosa los campos.

Dice adiós el verano

entre húmedas cortinas transparentes.

Gritan de vivos colores las petunias

y las vides verdean jubilosas.

Esta lluvia benigna calma y sosiega

mi corazón ardiente

y me siento a contemplar el tiempo fugitivo.

La brisa lenta de la tarde

llama al otoño,

evangelio de la serenidad

que busca mi alma.

El Refugio, 20 de septiembre, 2012

III

EN MI AGRESTE REFUGIO

encuentro mis tesoros.

Huyo de las aulas doradas

donde se exhiben los grandes

y admiro complacido

la plenitud de los pequeños

que pasan por el camino.

Yo también, libre… de amor…, de odio…

contemplo el atardecer de mi vida

cuando se me llenan los ojos

de rostros vivientes

y se me hunden

en este ardiente sol crepuscular

que lentamente huye…

El Refugio, 20 de septiembre, 2012.

IV

AQUELLOS NUBARRONES DE AYER

que se burlaban del sol

han engendrado una oscura niebla

y me ocultan el cielo.

Veo mejor las cosas

con esta luz indecisa

y sé que detrás está el misterio.

Se amortigua la verdad insolente

que me grita mentiras desde fuera

y miro hacia dentro

para escuchar las cuitas del silencio.

Sigo las huellas del caminante.

Me voy metiendo en las llamaradas del poniente

para hundirme en ese mar de estrellas.

El Refugio, 25 de septiembre, 2012

V

YA SE HAN IDO.

Vivieron el estío en pareja

tuvieron sus crías en campaniles y torres de ondas sonoras,

zancudas, metieron las patas rojizas en el lodo de las charcas

y se van en bandadas.

Estarán ahora cruzando Estambul.

Planeaban elegantes al mediodía, largas alas,

cerca de las nubes,

gozando del último sol del verano,

oteando el Sur.

¿Quién ha diseñado tu figura pesada y leve, grácil y poderosa?

Cuidas a tus padres, piadosa,

y vienes a criar hijos en las tierras calientes

de Castilla.

Huyes del frío, que hiela los corazones.

El Refugio, 28 de septiembre, 2012

VI

TU SENTIMIENTO OSCURO

como el otoño de la vida, D. Miguel,

que se va metiendo y se hunde en el invierno

de la muerte.

Te admiro, denso pensador,

y me das miedo.

No quiero mirar contigo hacia el abismo.

Desde la serenidad de una tarde de octubre

siento vértigo de mirar tu alma.

Locuaces sabios

están haciendo de ti un fetiche

de barba canosa,

tus anteojos

y tu pechera negra.

Y nadie responde a tus preguntas.

Te abismas en el “sentimiento del vacío”

en el último desconsuelo

como la “sombra de un sueño”

hasta llegar a la consolación

porque quieres que Dios exista para poder amar.

¿Sabes amar, hierático Rector?

Dime ¿qué es el amor?

El amor es una tragedia que engendra

todas las tragedias de la vida.

“Lo más terrible, lo más trágico que en el mundo existe”

Domingo por la tarde. Salamanca, 7 de octubre.

VII

MIRO EN EL ESPEJO DEL TIEMPO

y veo una figura en el ocaso,

como una mujer de mil caras

que me abandona

en un vacío paisaje otoñal.

Va perdiendo el color a estallidos amarillentos

y se refleja en el poniente que se abrasa.

Alargo mis manos y se desliza entre mis dedos.

Se desgajan las hojas de mi alma

para morir sobre la tierra

bajo los interrogantes escritos en el cielo.

Mis ojos penetran hasta el fondo de la memoria

traspasando el cristal

y se encuentran con el hondón de los años.

Las galeras en que atravesé los mares

y los verdes campos,

las ciudades descubiertas

y los restos de mis naufragios.

Salamanca, 12 de octubre, 2012.

VIII

Veo mi jardín como el otoño,

hojas marchitas.

(MSL. Por correo electrónico)

ESAS HOJAS MUSTIAS

que estallarán de tristeza

en algún crepúsculo de octubre

irán muriendo suavemente

sobre la tierra materna

Escucha, amiga,

detrás de las arboledas otoñales

se oye una música cálida

en los arreboles del anochecer.

Ese resplandor de oro en el horizonte

recoge los frutos

de todas tus sonrisas y tus lágrimas

y el amor que has guardado

durante tantos años.

Cultiva tu jardín secreto

y cuida la buena tierra de tu alma.

Con manos amorosas

cubre de cariño las semillas

como llevabas a tus hijos en el seno.

Después del invierno

arden las tinieblas.

Salamanca, en mi biblioteca, 21 de octubre, 2012

IX

LA LLUVIA SE LEVANTA

a los rayos ardidos del crepúsculo.

Recorro el camino de tierra y cuarzo

y voy viendo reflejados mis recuerdos

en los nubarrones que asedian el ocaso.

Son los mismos rostros,

los que clavaron sus ojos en mis ojos,

grabaron a fuego lento

sus almas en mi alma.

Vuelven siempre

a decirme la misma verdad,

a entonar los cantos de añoranza.

Que la belleza y el amor

me persiguen

más allá de las cumbres de los montes.

El Refugio, 26 de octubre, 2012

X

RECORRO LAS HORAS LENTAS

de un noviembre opaco

con aromas de lluvia y tempestad

entre encinares

y el dolor de crisantemos.

Halloween chilla violento

y mueren la muchachas

asfixiadas en una fiesta por la luz de las bengalas.

Me voy por veredas ocultas

conversando en silencio

con todos los que quiero.

Mi amigo Quintín, el último,

se fue filosofando.

Y la madre de mi amiga Blanca

voló como pavesa.





Eternamente todos,

juntos los que hemos amado y los que amamos.

En la tibia soledad de la tarde,

que satura mis ojos de aroma de jazmines

junto al macizo de dalias rojas

estoy aquí esperando.

El Refugio, 7 de noviembre, 2012

XI

LOS BARRANCOS AL TRASLUZ DEL OCASO

anegados por la lluvia

que se derrumba

sobre el resplandor naciente de la noche.

Mis pensamientos

como agua hostigada

sobre el rostro.

Mi alma espera

la calma del invierno

de esta dura tierra

de vendavales.

Aquí puedo reconocer

el gozoso dolor de amar,

cuando unos ojos se vislumbran

en los cendales claroscuros

de mi atardecer.

El Refugio, 26 de noviembre, 2012

XII

Como las esperanzas

son los laureles

nunca dan fruto

siempre están verdes.

(Canción popular)

SUBEN LAS NUBES

suaves

y devoran el sol.

Atravesadas de lanzas blancas.

Solo. En el escenario

de una tempestad

sin destino.

Tierra reseca mi alma.

Abre sus fauces

a toda la hermosura.

La lluvia se oculta

en la negrura de los nimbos.

Espero la descarga

de agua y fuego

que sacie la sed que me devora.

Insaciables anhelos.

De nuevo los fuegos del horizonte

consumen mis deseos eternos.

El Refugio-Salamanca, 29 de noviembre, 2012

XIII

Je vais dans ma cabane, au fon de mon jardin.

(Michel Onfray. Le Recours au forêts)

ME ALEJO PARA ESTAR MÁS CERCA.

Cuando pasa el campesino

o apacienta sus ganados

puedo ver mi existencia desnuda.

Me dejo cubrir por el manto de la inocencia

mientras vuelan bandadas de golondrinas.

Escucho el silencio

y puedo oír el canto del arroyo de mi valle.

El vendaval agita la cabellera del encinar

y conozco mis pasiones dentro de mí.

Miro las últimas petunias

que no quieren morirse.

Y el acebo y el laurel perennes.

El Refugio, 21 de diciembre, 2012

XIV

Marco, esto no se consigue con palabras;

para ser amado, ama.

(Marcial. Epig. l VI, 9, ver. 10)

FUGAZ.

Como el aroma del jazmín,

como las blancas flores que lloran

en los jarales de primavera.

Todo huye.

Y el amor permanece

callado

en lo más hondo.

Atraviesa todos los vacíos.

Se te agarra a las entrañas

y se multiplica

como la hiedra.

El eco del silencio

vuelve a ti

cuando lanzas la flecha:

una sola herida.

Y nos deja el corazón abierto.

Salamanca, último día de 2012

Canciones del Arco, del humanista salmantino Luis Frayle Delgado, contiene dos libros de una extensa partitura donde gotea el amor para que el cielo no rompa las costillas, quiero decir el alma y su dolor, aquí, entre las albahacas del mundo, entre los amarantos rojos de una tierra nada ajena a él, al lugar de su nascencia. Por esos campos -que colindan con su refugio de El Arco- brotó este cantar, que es de luz, pero también de noche triste. En la tierra alquimia los metales vivos de su temblor de muy arriba. Oigamos unos versos: “No sé dónde brota el canto./ Hay regueros de trinos/ en la luz de las retamas florecidas/... La luz se mete como un dulce/ puñal en mis pesares/ y brotan campanillas en mis ojos”. Dije Humanista, pues así abrevio lo mucho que es y viene publicando este escritor al que supe apreciar desde muy temprano.

Alfredo Pérez Alencart

El ‘Lamento de la paz’, de Erasmo de Rotterdam.

Traducción y estudio preliminar

de Luis Frayle Delgado

Reseña de Jacqueline Alencar

En estos días otoñales, a veces de luz, a veces de niebla, rescato y retoco unas líneas que había empezado a garabatear hace tiempo atrás y luego guardado en un cajón, sobre otro de los libros en los que Erasmo de Rotterdam aborda el tema de la paz, y que ha sido traducido por Frayle Delgado. Se trata de Lamento de la Paz (Querela pacis) (Trilce Ediciones. Colección Buenas Letras, Salamanca, 2009). Señalo que ya en otra ocasión, en este mismo medio, reseñé otro de los libros de Erasmo: Dulce Bellum (La dulce guerra), todo un alegato contra la guerra publicado en 1515. En el mismo lustro en que fueron publicados ambos libros, dice Frayle, salieron a la luz las obras más sobresalientes de Erasmo.

Erasmo, señala Frayle en su estudio introductorio, “es un polígrafo que reúne los caracteres propios del escritor y pensador del Renacimiento, que, iniciado en Italia, se extiende por todo el continente”. Nos detalla los dos caracteres de este escritor, el de enamorado de las Letras Clásicas y el de teólogo, “entendiendo este término el exégeta de las Escrituras y renovador y reformador de la teología, que estaba en decadencia incluso en la misma Universidad de París…”. Sin olvidar la vertiente moralista dedicada a la crítica de una sociedad cristiana acuciada por lacras y supersticiones en un momento histórico en el que surge la Reforma protestante promovida por Lutero. Críticas que se revelan en el ‘Enquiridion’ o en los ‘Coloquios’.

Señala el traductor que es interminable la lista de humanistas y reformadores con los que se relaciona Erasmo y con los que mantuvo contacto personal o epistolar; destaca entre ellos a Lutero, quien pretendió atraerlo a la ‘Reforma radical’, pero con quien las relaciones quedan rotas cuando publica su ‘De libero arbitrio’ (1524), contra las teorías de Lutero, y éste responde con su ‘De servo arbitrio’ (1525); a Juan Luis Vives, el humanista valenciano afincado en Brujas, quien primero conoce las obras de Erasmo en París y luego personalmente en Lovaina. Dice que ambos mantuvieron contacto epistolar y coinciden en la temática tratada por ambos en sus escritos, “aunque no en cuanto al tono ni la vehemencia de sus críticas”. Sin embargo, es notable la influencia de Erasmo en Vives, a tal punto que abordan temas comunes especialmente los más candentes de la actualidad política del momento, como son la guerra y la paz. También menciona entre estas amistades a Francisco de Vitoria, lo cual me ha parecido interesante, pues lo desconocía, de quien dice Frayle que la crítica muchas veces lo olvida y debe estar entre los grandes humanistas de la época y reformador de la teología de Salamanca, pero, sobre todo, como fundador y promotor del Derecho internacional moderno. Si bien Vitoria no conoció personalmente a Erasmo cuando llega a París, pues este ya había abandonado su universidad, Erasmo le escribe por recomendación de Vives, justamente para pedirle ayuda contra los antierasmistas españoles; no obstante, hay que señalar que Vitoria apoyó la condena y retirada de algunas proposiciones contenidas en los escritos de Erasmo. En cuanto a sus relaciones con España, comenta el traductor que tiene apoyo por parte de personas relevantes, entre ellos el mismo Emperador Carlos, Juan de Vergara, los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, o el Inquisidor General Alonso de Manrique, arzobispo de Sevilla. Además, nos recuerda que Erasmo fue invitado por Cisneros para colaborar en la traducción de la Biblia políglota en la Universidad de Alcalá. Nos habla Frayle de la aceptación que tiene la doctrina de Erasmo en España y que justamente este libro que menciono fue uno de los primeros en ser traducido, por Diego López de Cortesana, canónigo de Sevilla y llega a los lectores españoles con todo su bagaje en 1520, si bien en 1516 ya había sido traducido otro libro suyo; sin embargo fue Querela pacis el que “difundió y vulgarizó su pensamiento”, no solo en el tema fundamental, el pacifismo, sino en la visión de un cristianismo interiorizado”. A este respecto escribe Juan de Vergara a Juan Luis Vives, en 1522: “Es pasmosa la admiración inspirada por Erasmo a todos los españoles, sabios e ignorantes, hombres de iglesia y seglares” (Marcel Bataillon, ‘Erasmo y España’). También señala Frayle que tuvo sus detractores como ya se conoce, lo cual suscita aquella polémica entre erasmistas y antierasmistas, por lo que el Inquisidor General convoca aquellas Juntas de Valladolid de 1527.

Interesantes son los comentarios que rescata Frayle y que señalan que muchas veces se puede ver en sus obras una ‘política cristiana’, con la que con el Evangelio en la mano pretende atajar los males de Europa reformando a los individuos, tanto los príncipes, así como hasta el último cristiano, pero que se puede pensar, tal como lo hacen muchos de los críticos de Erasmo, que eso no es política, sino una moral cristiana”.

Además, señala Frayle Delgado que algunos críticos piensan que fue el Papa Julio II quien motivó a Erasmo a escribir esta obra, cuya entrada triunfal en Bolonia, en 1507, emulando los antiguos triunfos de los generales romanos le había producido gran impacto. Seguramente haya sido una motivación sumada a la situación política de Europa en general y al propio pensamiento e inquietudes pacifistas de Erasmo.

La obra está dedicada a Felipe, Obispo de Utrech, hijo del Duque de Borgoña, por quien, como se percibe en dicha dedicatoria, siente gran aprecio; pero como señala el traductor, fueron las continuas guerras en las que estaban enzarzados los príncipes lo que motiva a Erasmo a escribir Lamento de la Paz, y, en este sentido, invita al Duque a abrazar la paz cuando le escribe: “… abracemos la paz con los franceses, una paz siempre deseable y sobre todo en estos tiempos”. Tanto Erasmo como otros pacifistas citados, propugnaban un ‘rearme moral’, es decir, una auténtica vida cristiana que sirviera de ejemplo para todos y también serviría para la conversión de los musulmanes. La obra sale a la luz en 1517, el mismo año que Lutero clava en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. Y fue escrita también en medio de una Europa que está sumida en conflictos permanentes de ideas y de guerras entre los estados que se disputan la hegemonía y el poder y los territorios. Es toda una invitación a cumplir los consejos evangélicos que se enmarcan en su ‘filosofía de Cristo’, que condiciona todos sus escritos en orden a una reforma de la Iglesia, comenzando por el mismo papado.

En Querela Pacis, Erasmo pondrá sus propias quejas en boca de la paz, como un alegato en tono declamatorio, según comenta Frayle, dentro de un género muy cultivado por los humanistas del siglo XVI. La paz, humillada, maltratada por todos los hombres, por los cristianos, en especial por los príncipes, tanto seculares como eclesiásticos, grita a gran voz, como uno de los voceros de antaño, pidiendo que la acojan por el mero hecho de ser cristianos. Les advierte de las consecuencias de las guerras promovidas por los gobernantes, por todos los que intervienen, pues incidirán negativamente sobre todo en el pueblo carente de culpa, el cual nada tiene que ver con los asuntos de los príncipes que promueven los conflictos, que solo traen destrucción, saqueos, cosechas quemadas, campos asolados…

Cuando se entra de lleno en la obra empezamos a oír a la paz que en tono de queja advierte cómo los hombres la rechazan, y dice que son dignos de compasión por denostar sus beneficios. Señalando que ni las fieras, que no están dotadas de razón, actúan así:

“… la naturaleza produjo un solo animal dotado de razón y capaz de una mente divina, a uno solo lo engendró para la benevolencia y la concordia, y, sin embargo, entre las fieras tan feroces, entre los animales tan salvajes cuanto puedas imaginarte, se me hace un lugar más rápidamente que entre los hombres…”.

En su búsqueda de refugio, se dirige la paz a cada una de las esferas de la sociedad, pero no encuentra nada:

“… Cuando oigo la palabra hombre corro enseguida como hacia el viviente propiamente nacido para mí, confiando en que aquí podré descansar; cuando escucho el nombre de cristiano, me vuelvo aún más veloz, esperando que también entre estos he de reinar. Pero ahora también me da vergüenza y me lamento de tener que decirlo: los foros, las basílicas, las curias, los templos, han hecho tanto ruido con sus disputas de toda clase que nada igual ha sucedido en ningún lugar entre los paganos… De suerte que, siendo buena parte de la humana desgracia la turba de abogados, esta poquedad y soledad también alcanza a la multitud de los litigantes… Pero dejo de lado la plebe, que es zarandeada como el mar por sus olas, y me retiro a los palacios de los príncipes, como a puerto seguro. Habrá, me digo, entre estos, un lugar para la Paz; estos tienen más sabiduría que el vulgo para ser el espíritu de la plebe y los ojos del pueblo; y entonces hacen las veces de aquel que es el maestro y el Príncipe de la concordia, y por él soy recomendada a todos y sobre todo a estos príncipes... Veo ambles saludos, abrazos de amistad, se bebe en agradable camaradería, y se cumplen los demás deberes de la humana convivencia. Pero, ¡oh cosa indigna!, no ha sido posible ver entre estos ni siquiera una sombra de verdadera concordia…”

La Paz también invita a los cristianos a imitar el modelo por excelencia, Cristo, elogiando la paz que promulgó, rebuscando a profetas como Isaías, para luego pasar por los escritos del apóstol Pablo y los Evangelios:

“Qué otra cosa es contemplar toda su vida, sino la enseñanza de la concordia y del amor mutuo? ¿Qué nos inculcan sus mandamientos, qué las parábolas, sino la paz y la caridad mutua? El egregio poeta Isaías, cuando, inspirado por el espíritu celeste, anunciaba que vendría Cristo, el conciliador de todas las cosas, ¿acaso nos anuncia un sátrapa?, ¿acaso un destructor de ciudades, o un guerrero, o un triunfador? Ni mucho menos. ¿Qué pues? Al Príncipe de la Paz… El príncipe de Paz ama la Paz, no en las tiendas, ni en el campamento. Es príncipe de la Paz, ama la paz, se ofende con la discordia…”.

“Prescribiendo a los suyos la misma fórmula de oración, ¿acaso no aconseja la concordia cristiana en el mismo inicio de la oración? ‘Padre nuestro’, dice. Es la oración de uno solo, la petición única y común de todos, una sola casa, todos a la misma familia, todos dependen de un mismo Padre, ¿por qué entonces enfrentarse en continuas guerras? .... Se llama a sí mismo Pastor, a los suyos los llama ovejas; y yo os pregunto: ¿quién ha visto alguna vez a las ovejas luchando contra las ovejas?, ¿qué falta hacen los lobos, si las ovejas del rebaño se desgarran entre sí?...”

Se desgañita la paz de tal manera que incluso hoy, en este siglo, se escucha su eco todavía, con más fuerza, pues los ruidos ensordecedores del progreso que podrían facilitar su difusión no la dejan. Nos sigue recordando que:

“Todas las escrituras de los cristianos, bien sea que leas el Antiguo Testamento, bien el Nuevo, no repiten otra cosa sin cesar, sino la paz y la concordia; sin embargo, ¿toda la vida de los cristianos no va a estar ocupada en otra cosa que en las guerras? … Mejor que manifiesten la doctrina de Cristo con la concordia, de lo contrario dejen de gloriarse del título de cristianos…”.

Llama a los que gobiernan y quieren el bienestar de su gente a abrazar la paz, recordándoles las consecuencias de su ausencia, tanto las que se ven como las que no se ven:

“Y ruego, Príncipe cristiano, que, si realmente eres cristiano, contemples la imagen de tu Príncipe; mira cómo ha iniciado su reino, cómo ha continuado, cómo se retira de aquí, y enseguida entenderás cómo quiere que te comportes para que tu principal preocupación sea la paz y la concordia. ¿Acaso, después del nacimiento de Cristo, los ángeles hacen sonar las trompetas de guerra? El son de las trompetas de guerra lo escucharon los judíos, a los que les fue permitido guerrear. Los auspicios estaban de acuerdo en las cosas por las que les era lícito odiar a los enemigos. Pero muy distinta canción entonan los ángeles de la paz a una gente pacífica. ¿Acaso hacen sonar el clarín de guerra o prometen victorias, triunfos y trofeos? En absoluto. ¿Qué, pues? Anuncian la paz de acuerdo a los oráculos de los profetas, y la anuncian no a aquellos que anhelan muertes y guerras, que arden en deseos de tomar las armas, sino a los que con buena voluntad se inclinan a la concordia… Bien, el mismo Cristo, ya adulto, ¿qué otra cosa enseñó sino la paz? Con la palabra paz saluda, a menudo, a los suyos: ‘Paz a vosotros’, y les prescribe esa fórmula de saludo, como la única digna de los cristianos”.

Les recuerda que han sido derribados los muros de separación:

“… Tú, británico, quieres mal al galo, ¿por qué tú, hombre, no quieres bien al otro hombre? ¿Tú, cristiano, por qué no quieres bien al otro cristiano? ¿Por qué cualquier frivolidad puede más para esos que todos los lazos de unión de la naturaleza, que todos los vínculos de Cristo? El lugar separa los cuerpos, no los espíritus… El apóstol Pablo se indignaba al oír entre los cristianos estas palabras: ‘Yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pablo’, pues los sobrenombres nada piadosos no permiten partir a Cristo, que todo lo une. ¿Y nosotros vamos a considerar la palabra común de patria como un motivo grave para que una nación pretenda el exterminio de otra nación?...”.

Repasando nuevamente el sentir de Erasmo de Rotterdam que pone en boca de la paz, percibo cómo en todas las épocas hay seres humanos que se preocupan por la realidad de su tiempo, les importaba lo que sucedía alrededor. Erasmo vive en una época en la que Europa atravesaba por momentos de grandes conflictos entre los diversos estados y contra el imperio otomano. Y he aquí que algunos a través de su escritura, y a la luz de la Palabra, aun con sus deficiencias, si es que las queremos buscar, se lanzaron en una cruzada para intentar ser una voz profética en medio del caos. Con sus luces y sombras tenemos a Lutero, Erasmo, Vives, Moro y otros que fueron el germen en esto de construir un mundo mejor, dejando de ser meros espectadores desde un balcón, para bajar y ser unos acompañantes en el Camino. Y se influenciaron entre ellos, pues hace unos meses leyendo el libro de Vives titulado Concordia y discordia del género humano, escrito en 1526, muchos pasajes me resultaron familiares, y no es de extrañar, pues Erasmo lo había precedido en sus escritos críticos sobre la guerra. Como pensadores cristianos, ellos proponen un rearme moral de los cristianos, frente a la confrontación de ideas, a las guerras entre los Estados y, sobre todo, las guerras contra el Turco. Era necesaria una renovación de la sociedad necesitada de una profunda reforma ‘in capite et in membris’.

A su manera lo dice Erasmo y lo repite Vives en el libro citado: “Pero también nosotros despreciamos y conculcamos el santo nombre de Dios y por nosotros oyen cosas malas los paganos, quienes, cuando ven que vivimos tan distintamente de lo que tenemos prescrito en la ley, sospechan que es vano todo lo que decimos y que nos hemos inventado una fábula. Así pues, apartándose muy lejos de nuestra religión por causa nuestra se confirman más en su error, en el que ven que ellos viven más humanamente y más congruentemente con la naturaleza y la razón que nosotros entre los divinos oráculos y los preceptos de una filosofía celestial”.

Reseña publicada en el periódico Protestante digital (27-9-2020)

Luis Frayle: cosecha 2010

Alfredo Pérez Alencart

El escritor Luis Frayle Delgado, muchos lo saben, es uno de mis más viejos amigos salmantinos. Digo viejo, y digo bien: ya son más de veinte años desde que una fuerza extraña solidificó en nosotros esa malla tenaz donde vibra lo fraterno.

Y aunque los últimos meses no hemos tenido los consecutivos encuentros de otrora, con sus fervientes abrazos y el intercambio de historias que van más allá del sonido, lo cierto es que él siempre entraña los cálices de mi selva y yo correspondo al gozar de las voces innumerables que pueblan su páramo frío y misterioso.

Hoy es tiempo oportuno y toca escribir sobre sus escrituras. Soy libre de hablar y regocijarme de sus nuevos ‘hijos’: tantos libros y de tan profundo calado, obvian el empalago posible que conlleva la amistad. Estoy hablando de un humanista al que tras su ingente soledad le afloran mil pensamientos y un delta de cuatro o cinco brazos (poesía, filosofía, traducción desde el latín, narrativa, teología…). Estoy gravitando en torno a sus palabras vindicativas que se abisman en el espíritu de la Amada y en lo circundante de los campos que él camina por El Arco. Así es el día o el año del escritor nacido en Valverdón. Así son las horas o los meses del escriba de la calle Hernán Cortés.

¿Cuál la cosecha del año pasado? No seré exhaustivo; sólo el inventario del último trimestre: A pesar de tu presencia (Kadmos, Salamanca, 2010) es el primer libro y el más íntimo y necesario. “Llenaré mi corazón/ con las huellas de tus dedos escondidos/ en las páginas amigas de aquel libro,/ en el punto de cruz/ y en los colores de las rosas que adorabas/ para seguir contigo y tu silencio” (p. 20), le dice a su Teresa de siempre en uno de los cincuenta poemas escritos entre el amor y la ruta de las lágrimas. Y el último bien puede ser el primero: “A pesar de tu presencia/ percibo el hielo/ de mi respiración sola/ y mi corazón aterido/ siente la cortadura ácida/ de la cuchilla/ del tiempo inamovible.// Déjame seguir cobijado/ bajo la sombra de tu ausencia” (p. 65).

Los otros dos libros son de traducción y de ensayo. El viejo Catón (Trilce, Salamanca, 2010) e Introducción a la sabiduría/ El Sabio (Tecnos, Madrid, 2010). Cicerón y Vives bien traducidos y explicados por este amigo al que tanto admiro. Si necesitan un bálsamo, lean a Luis Frayle Delgado.

