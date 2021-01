Montes: “No le puedo pedir más al equipo, hay que sacarles a hombros del Helmántico”

Sábado, 30 de enero de 2021

El entrenador del Guijuelo valoró un nuevo partido al frente de los chacineros tras el derbi con el Salamanca UDS

Jacobo Montes, entrenador del Guijuelo, valoró un nuevo partido al frente del equipo chacinero tras el derbi en el Helmántico con el Salamanca UDS.

Empate: “Debe ser el punto de inflexión y no le puedo pedir más al equipo, hay que sacarles a hombros del Helmántico. No estamos al nivel del resto y nos hemos encontrado con un 0-2. La pena fue el gol de penalti, si no hubiera sido así… Fer Llorente hace un golazo en el 2-2 después de una acción que no se que pita y hay que aplaudirle. Estoy contento por el punto”.

Sensaciones: “Son buenas y aunque el empate pueda saber mal, la sensación es para estar bien. Hemos merecido el punto. Hay que jugar cinco partidos en 15 días… a mí que me lo expliquen”.

Cambios: “Desde que soy entrenador es el partido más difícil de dirigir de toda mi carrera. Que me hablen de posicionamientos… Había jugadores que no podían con las piernas y la gente que no mama el fútbol no sabe que no había ritmo de competición. Creo que no debo contestar a la preguntar o pensar si estamos jugando con un sistema u otro”.

Perder dos puntos: “No. Hemos ganado uno”.

Sabor del punto: “Me sabe a orgullo de ver cómo se han partido el pecho, a pesar de que el rival nos quita un día de preparación”.