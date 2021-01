Lolo Escobar: “Nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos”

Sábado, 30 de enero de 2021

Lolo Escobar, entrenador del Salamanca UDS, valoró su cuarto partido al frente del equipo en la sala de prensa del Estadio Helmántico tras el derbi.

“Nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos. Creo que solo ha habido un equipo en el campo, pero creo que hemos estado muy desacertados en los últimos metros. Creo que los dos goles son fruto de dos errores que no no podemos permitir. En esta categoría no se pueden hacer concesiones porque se pagan caro”, manifestó el técnico blanquinegro. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que cuando llegué, esto no es un paso para atrás para el equipo. Seguimos puntuando con cierta regularidad y seguimos concentrados en sumar la mayor cantidad de puntos posible”, añadió.

Respecto al encuentro, destacó algunas oportunidades perdidas: “Nos ha faltado ser más contundentes en defensa y no fallar en ataque. Hemos tenido ocasiones como la de Koeman contra el portero hay que aprovecharlas sí o sí. No hemos estado bien en ninguna de las dos áreas”. Ante el empate, Lolo Escobar señaló que aún queda liga para seguir subiendo la tabla: “No hemos mirado la clasificación, pero nuestro objetivo sigue siendo sumar todo lo posible. La liga pro no se juega hoy ni el próximo partido. Tenemos que sumar de tres en tres y hoy no lo hemos hecho, esa es la mayor preocupación ahora”.

“Ha habido algo de precipitación y de ansiedad, se ha notado en muchas jugadas que han terminado en la grada en lugar de generando peligro. Hemos cometido el error de mirar la clasificación por primera vez desde que estoy de entrenador y es algo que genera cosas malas y es algo que no debemos hacer”, concluyó el técnico.