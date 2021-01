Ni el Salamanca UDS ni el Guijuelo logran salir del agujero en un derbi lleno de polémica y goles (2-2)

Sábado, 30 de enero de 2021

Ni el Salamanca UDS ni el Guijuelo lograron salir del agujero en un derbi lleno de polémica y goles (2-2). Sergio Molina y Fer Llorente igualaron los goles de Antonio Pino y Cristóbal Gil en un partido en el que el colegiado Antonio Sánchez Sánchez estuvo a un nivel paupérrimo con sus decisiones hacia ambos clubes. De esta forma, los dos ‘charritos’ se llevaron un punto que no les consigue sacar de la zona baja de clasificación tras 90 minutos en los que los verdes volvieron a jugar mes y medio después y hubo varios debuts.

Por su parte, Lolo Escobar no modificó nada sobre lo previsto y salió con la misma alineación de los últimos encuentros de Liga, mientras que Jacobo Montes decidió apostar por darle libertad a Cristóbal Gil y con Antonio Pino como principal referencia; Damián Zamorano reemplazó a Kike Pina en el costado zurdo de la zaga e Isma Cerro -debutó igual que Salcedo- se mostró activo. Con el pitido inicial, poco tardó en verse sobre el terreno de juego que iba a ser un partido muy caliente y Candelas reclamó penalti de Parra nada más empezar, aunque no fue señalado al no haber nada.

Barbero tuvo varias buenas salidas para evitar males mayores en un Salamanca UDS que salió mejor plantado al choque. El duelo se fue poniendo duro con una entrada fuerte de Razvan sobre Javi Navas que no tuvo ni amarilla. Justo después, un error de Ayala en una zona delicada del terreno de juego acabó en el gol de Antonio Pino, que ya vio puerta dos veces en la primera vuelta ante los de Egea, frente a la imposibilidad del meta local para evitar el tiro cruzado.

No obstante, el vendaval chacinero no terminó ahí. Antes de la media hora de juego, otro error de Ayala a la hora de despejar de cabeza un balón acabó en el tanto de Cristóbal Gil tras un disparo con el que nada pudo hacer Barbero. 0-2 en 26 minutos y la sensación de que el Guijuelo supo aprovechar sus oportunidades frente a un Salamanca UDS que quedó herido de muerte. Por otra parte, Amaro y Ernest pusieron en alerta a un Salcedo que realizó una gran parada al Puma Chávez en un gol cantado a pase de Javi Navas. Finalmente, en el 45’, Razvan cometió un penalti tonto sobre el mexicano y Sergio Molina marcó su primera diana con el cuadro blanquinegro.

Tras la reanudación, lo más destacado fue que llovió en Villares de la Reina durante un corto periodo de tiempo, un tiro de Arroyo a las nubes y que Kristian ya ve amarillas hasta sin jugar por protestar desde el banquillo. Pasada la hora de juego, el derbi vivió tres debuts: los de Manu Molina, Andi Bodgan y Álex Camacho. Los minutos siguieron pasando -Uxío saltó al verde por Ayala y Molina se colocó como central- y en medio del rídiculo arbitral de Sánchez Sánchez, Molina envió fuera una falta y un rival se adelantó, por lo que el colegiado mandó repetir el disparo… Llorente cogió el relevo y se inventó una delicia, una obra maestra para colarla por la escuadra derecha de Salcedo. Los dos equipos intentaron ganar -especialmente los del Helmántico-, pero el resultado fue el 2-2.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Barbero; Anderson, Casado, Ayala (Uxío, min. 68), Candelas; Amaro (Télles, min. 82), Molina, Llorente; Navas, Ernest (Camacho, min. 62) y Puma (Mora, min. 82).

Guijuelo: Salcedo; Parra (Mounir, min. 81), Josín, Razvan (Jonathan, min. 71), Zamorano; Carlos Rubén, Kamal, Cristóbal (Molina, min. 62); Deco, Cerro (Pozo, min. 81) y Pino (Bogdan, min. 62)

ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez (colegio extremeño). Expulsó a Marcos Montes, segundo entrenador del Guijuelo. Amonestó con cartulina amarilla a Molina, Javi Navas, Kristian; Zamorano y Pino.

GOLES: 0-1, min. 20: Pino. 0-2, min. 26: Cristóbal Gil. 1-2, min. 45: Sergio Molina. 2-2, min. 72: Llorente.

ESTADIO: Helmántico. Con público.

Fotos: Lydia González