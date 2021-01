El colegio Reina Isabel de Castilla de Carbajosa cumplió con las medidas preventivas en la actuación tras un alumno positivo en Covid

Viernes, 29 de enero de 2021

Soy Sandra Zorita, madre de la niña de infantil positivo en Covid, salgo al paso de las acusaciones falsas vertidas en el municipio de Carbajosa.

El Centro Educativo Reina Isabel de Castilla de Carbajosa de la Sagrada se ha visto envuelto estos días en una polémica debido a la duda en el modo de proceder en el confinamiento de una clase de infantil. Concretamente, se han vertido el pasado jueves una serie de acusaciones infundadas y falsas.

No es verdad lo que se afirmaba que aun sabiendo ya el positivo de la niña acudía al colegio con normalidad y sin preservar la necesaria cuarentena. Además acusaban al centro de ser conocedor de la situación desde el jueves de la semana pasada y no ha sido hasta el fin de semana cuando pusieron en marcha el confinamiento del aula, algo que tampoco es verdad.

La realidad fue esta: mi marido fue quien se comenzó a encontrar mal el miércoles día 20. Mi hijo mayor tuvo mal cuerpo ese día y el pediatra nos dio cita para el jueves hacerle antígenos como medida preventiva, pero también para hacerle pruebas de alergia al gluten. Mi marido llevaba un par de días con dolor de cabeza y cuando llevó al mayor a hacerse la prueba, se la hicieron a él también. El resto de la familia (mi hija mayor, la pequeña y yo misma), hicimos vida normal, porque nadie nos dijo lo contrario).

A las 12 de la mañana de ese mismo jueves, el médico nos dice que mi marido José ha dado positivo y el niño no, pero que tenemos que confinarnos. A las 12:05 tanto mi hija mayor como la pequeña, que es quién está escolarizada en el centro de Carbajosa, estaban aisladas de sus clases a la espera de que yo las recogiese. Cabe destacar que el centro se portó genial con mi hija de 5 años, a quien no alarmaron ni preocuparon cuando la sacaron del aula. Media hora más tarde estábamos todos en casa.



Hasta el domingo no nos comunicaron, tras hacerles prueba al resto el jueves 21, los positivos tanto de la hija mayor, como de la escolarizada en el centro de Carbajosa. Inmediatamente informamos a los centros escolares y ellos activaron el protocolo Covid. Me consta que el secretario del centro de Carmen, Baltasar Alonso Huerga, estuvo en el colegio toda la tarde del domingo llamando personalmente a cada uno de los padres de la clase para informarles de la situación y pedirles que no llevaran a los niños al día siguiente porque iba a solicitar a la Junta de Castilla y León el confinamiento del aula.

A día de hoy estamos confinados porque finalmente tanto yo como el niño mediano han dado positivo a día de hoy. Tanto en la medidas preventivas que se están tomando de forma habitual durante todo el curso como en la actuación tras la declaración de un alumno positivo, el centro CEIP Isabel Reina de Castilla está actuando de forma intachable y anteponiendo siempre a los alumnos frente a otros intereses.