Escobar y los fichajes: “Tenemos la ilusión de cerrar a por lo que hemos ido, no segundas o terceras opciones”

Viernes, 29 de enero de 2021

Lolo Escobar, técnico del Salamanca UDS, analizó el encuentro con el Guijuelo este fin de semana en el que será el último partido antes del cierre de mercado en rueda de prensa.

Estado: “Somos un equipo que no tenemos margen de error y no podemos permitirnos ese lujo de tener derrotas y ya estamos pensando en intentar ganar al Guijuelo.

Adelantarlo al sábado: “Hablamos a nivel de planificación de la semana, queríamos dar dos días de descanso y era buena idea”.

Guijuelo sin jugar: “Son muy profesionales. Antes de que se pararan era un equipo que me gustaba, lo he seguido mucho, conozco a Jacobo Montes y me gusta mucho como juega. Nos van a discutir la posesión”.

Bajas: “Ninguna. Duda es Ernest, pero va mejor del tobillo. Javi Navas y Ayala están tardando un poco en recuperar esta semana, pero van a estar a tope”.

Creer: “Hay que ganar casi todos los partidos para tener alguna opción. Es una final y solo nos vale ganar”.

Mercado: “Hay cosas abiertas e iba a haber sorpresas... y nos queda tiempo. Tenemos la ilusión de cerrar a por lo que hemos ido, no segundas o terceras opciones. A ver si el domingo están, aunque no jueguen (el derbi). Para que entren, primero tienen que salir. En función de lo que se pueda cerrar, habrá que confeccionar la plantilla”.

Salidas: Para que entren tienen que salir. En función de lo que se pueda cerrar, habrá que confeccionar la plantilla.

Camacho: “Sangre fresca que nos va a dar muchísimo”.