La red 5G de Orange alcanza los 121 municipios de 38 provincias, incluida la ciudad de Salamanca

Viernes, 29 de enero de 2021

Orange ha acelerado el ritmo de despliegue de su red de la nueva tecnología móvil 5G, que ya está operativa en un total de 121 municipios de 38 provincias españolas, según ha informado la operadora de telecomunicaciones en un comunicado.

En concreto, la compañía detalla que su nueva red 5G llega a grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, A Coruña, León o Santander, así como a poblaciones costeras de gran importancia turística, desde Cádiz a Ibiza, pasando por Ceuta y Melilla, las Palmas de Gran Canaria, Mojácar o Denia.

En esta línea, también destaca que otros municipios del interior, también "muy turísticos y con gran actividad económica", como Cáceres, Salamanca, Córdoba, Logroño o Valladolid cuentan igualmente con acceso a la red 5G de Orange.

La operadora remarca que, gracias a la mayor velocidad que ofrece el 5G y a su reducción de latencia, sus clientes podrán sacar "el máximo partido" a servicios de vídeo en streaming, como Orange TV y a las plataformas de 'gaming', disfrutar de contenidos en realidad virtual o subir piezas audiovisuales de forma instantánea a las redes sociales.

En el ámbito empresarial, resalta que el 5G facilita el teletrabajo, impulsado por la pandemia del Covid-19, con las nuevas velocidades y calidades de servicio en el entorno colaborativo cloud de la compañía. Además, añade que abre la puerta a nuevas soluciones para los negocios, basadas en realidad aumentada o virtual, con aplicación en turismo, Industria 4.0, comercio, etc.

Asimismo, también subraya que la infraestructura 5G es "más eficiente" pues facilita que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo e incide en que s mayor potencia frente a tecnologías previas permite salvar el cuello de botella electromagnético que se da en las grandes aglomeraciones, sobre todo urbanas.

"5G complementa a las redes existentes siendo una red más eficiente que consume la mitad de energía que la red 4G por cada Gigabyte que transporta. Y en 2025 será diez veces más eficiente en términos energéticos que su predecesora", asegura.

Por otro lado, Orange indica que, desde que en 2018 se convirtiese en "el primer operador en Europa" en completar, fuera de un laboratorio, una llamada 5G de voz y de datos sobre una red Stand Alone (SA), es decir, con un núcleo 5G que no reutiliza el Core 4G, "no ha parado de experimentar" con esta nueva tecnología en distintas ciudades españolas.

Así, agrega que continúa trabajando en esta vertiente exploratoria en el marco del Plan Nacional 5G, en el que desarrollará más de 20 casos de uso en diez ámbitos de aplicación (turismo, industria, entretenimiento, telemedicina, etc.), en las tres comunidades por las que se ha presentado (Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco).