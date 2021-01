Igea advierte: el incremento de casos de cepa británica anuncia una nueva ola si no se mantienen medidas

Jueves, 28 de enero de 2021

Por su parte, la consejera de Sanidad reconoce que se ha observado un crecimiento de esta variación del virus en Castilla y León, situándose en un porcentaje similar al ámbito nacional (5%)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha advertido de un crecimiento de casos de coronavirus generados por la cepa británica, una situación que anuncia una "nueva ola" si no se mantienen las medidas restrictivas. En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno el vicepresidente ha insistido en que la situación actual de la Comunidad en cuanto al número de contagios está "lejos" de ser una situación aceptable, al tiempo que ha insistido en que la "presencia de la cepa británica empieza a crecer" lo que podría conllevar "un nuevo estallido de incidencia".

No obstante, Igea ha insistido en que la presencia de esta variación del virus se mantiene aún en porcentajes bajos, aunque ha explicado que su presencia crece y puede anunciar una nueva ola si no se mantienen las medidas restrictivas.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha detallado que la incidencia de esta cepa se encuentra en el ámbito nacional en un 5 por ciento de los casos diagnosticados, por lo que sitúa a la Comunidad en torno a este mismo porcentaje.

Casado ha informado de que, pese a no tener el dato concreto de la incidencia en la Comunidad, sí se ha observado un crecimiento desde el inicio de su detección cuando se consideró que era "marginal".

Ante esta situación, ambos dirigentes han insistido en la importancia de el autoconfinamiento. "Debemos llamar a la responsabilidad, las medidas hacen efecto, pero la situación es extremadamente preocupante", han aseverado.

"No podemos descansar, nos quedan semanas duras, no vamos a desescalar en muchas semanas, debemos estar seguros de que esto no desborda el sistema", ha concluido Igea.