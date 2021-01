Viernes, 29 de enero de 2021

La recogida de ropa en el Hospital “tiene su proceso, no puedes salir de una planta Covid y entrar en una zona limpia sin más”

"Todo el que trabaja en el hospital es esencial, todos dependemos de todos, el mejor cirujano del hospital no puede operar si yo no le facilito el uniforme ni si la limpieza no desinfecta el quirófano"

Dos de las trabajadoras del servicio de lencería del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

“Todo el que trabaja en el hospital es esencial, todos dependemos de todos, el mejor cirujano no puede operar sin un uniforme limpio o si la limpieza no desinfecta el quirófano”. Así lo señalan desde el servicio de lencería del Hospital Clínico de Salamanca, y que al igual que otros servicios como el de cocina o limpieza son, junto a los profesionales sanitarios, imprescindibles para el buen funcionamiento de un hospital. En el caso del Hospital Clínico de Salamanca, el servicio de lencería (que gestiona todas las prendas del Complejo) está adjudicado a una empresa privada, ILLUNION, que se encarga de la recogida y lavado de la ropa en León; similar a como se hace en el Hospital Virgen Vega. Las operarias del servicio de lencería se encargan de la distribución de ropa de cama, pijamas, camisones, toallas y uniformidad de todo el hospital para vestir a los sanitarios con ropa blanca y verde. Sin embargo, los trabajadores de este servicio consideran que hay algunas carencias que siguen sin subsanarse. Asimismo, tal y como señalan, el área de salud laboral considera que estas trabajadoras no son personal de riesgo, a pesar de estar manipulando ropa sucia constantemente, y recuerdan que en los primeros momentos de la pandemia “no se les facilitaron mascarillas FFP2 por ese motivo”, siendo ellas quienes las llevaban. Tal y como explican, una de las indicaciones del protocolo COVID es que la ropa de personas contagiadas tiene que ir en doble bolsa y precintada. Sin embargo, “a día de hoy continúan llegando bolsas abiertas con ropa contaminada desde las plantas COVID”. Otra de las quejas es que este servicio cuenta con poco refuerzo, “en plena tercera ola trabajan dos personas en turno de tarde y tienen que distribuir toda la ropa limpia, y subir a todas las plantas COVID la uniformidad verde correspondiente, y el sábado el turno será de cuatro personas por la mañana para subir ropa de cama, porque durante la tarde esa tarea no se hace, y una única persona para recoger la ropa desde la séptima planta hasta abajo y reponer uniformes”.

La recogida de esa ropa conlleva un proceso, “no puedes salir de una planta covid y meterte en una zona limpia sin más, te tienes que cambiar de bata para poder volver a lo denominada zona limpia”. Su trabajo, quizá en más ocasiones de las que debiera, puede quedar invisibilizado, aunque sin duda es esencial. Trabajo que ahora se ha incrementado. “La carga de trabajo es bestial y el trabajo en plantas Covid es cada vez mayor”. Al igual que cada uno de nosotros, tienen que cumplir unas normas para evitar contagiarse, tanto dentro como fuera del trabajo. A este respecto apuntan que, “según salud laboral, no se contagian en el hospital sino en la calle, puesto que se transmite por aerosoles y en la ropa no hay aerosoles”. Respecto a la vacunación, “son conscientes de que la vacuna les llegará tarde porque entienden que el personal de primera línea tiene preferencia”. Quejas por las condiciones en las que reciben la ropa de la lavandería de ILLUNION Las operarias del servicio de lencería denuncian las condiciones en las que llega la ropa de la lavandería de ILLUNION, y de la que aportan material gráfico (fotografías adjuntas). Tal y como explican trabajadoras del servicio, esta empresa se encarga de recoger la ropa sucia cada madrugada y devolverla, en teoría, a los dos días, “aunque siempre falta, pueden llevarse 3.000 kilos de ropa y traernos 2.300 kilos”. Aseguran recibir “quejas constantes de compañeras auxiliares que les reclaman más materiales aunque, en realidad, no depende de ellas”, apuntando que “no sería la primera vez que las supervisoras de guardia tienen que llamar a los almacenes de Los Montalvos y Virgen Vega para pedirles suministros”, ya que “en algunos momentos hay escasez. No sabemos qué pasa, pero el gasto de ropa del hospital es impresionante, se saca ropa nueva todos los días porque no vuelve de la lavandería”.