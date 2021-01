Francisco Igea dice que “no vamos a desescalar en muchas semanas”

Jueves, 28 de enero de 2021

El vicepresidente de la Junta volvió a asegurar que “hemos tomado todas las medidas que nos permite la legalidad”, pero no es cierto

Todos aquellos que confíen en un pronto regreso, por ejemplo, a cenar en un restaurante, o a practicar deporte en un gimnasio (actividades actualmente prohibidas por las restricciones implantadas por la Junta de Castilla y León), van a tener que esperar bastante tiempo, según se desprende de las declaraciones efectuadas en la mañana del jueves por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quién dijo que “no vamos a desescalar en muchas semanas”, porque “tenemos que estar seguros que esto no desborda al sistema”.

Las declaraciones de Igea, efectuadas en compañía de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tuvieron lugar en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal de la Junta, que en las últimas semanas se ha convertido en lo que se podría definir como ‘homilía de los jueves’, especialmente por parte de Igea, ya que, por ejemplo, en esta nueva sesión ni siquiera se leyeron como era habitual los acuerdos del propio Consejo de Gobierno.

Durante esa ‘homilía’, tanto el vicepresidente de la Junta como la consejera de Sanidad volvieron a pedirle al Gobierno de España que, “o tome medidas, o que nos dé las herramientas para que las podamos tomar” (apuntando a la implantación del confinamiento domiciliario), añadiendo que “si no quieren gobernar que nos dejen a otros”, porque, según Igea, “hemos tomado todas las medidas que nos permite la legalidad vigente”.

Sin embargo, esto no es cierto, y de hecho, como le hicieron ver poco después en el turno de preguntas, Igea se contradijo, al asegurar también que si el Gobierno no les hace caso, “seguiremos tomando decisiones”. El vicepresidente de la Junta terminó por decir que “no estamos diciendo que en el catálogo de medidas no haya más cosas”.

Repasando medidas tomadas por la Junta de Castilla y León en meses previos (incluso cuando no estaba vigente el estado de alarma), ahora mismo no está cerrado perimetralmente ningún municipio de la comunidad -pese a los malos datos de varios de ellos (incluido Ciudad Rodrigo)-, siguen funcionando las terrazas de los establecimientos de hostelería de toda la Comunidad, y puede acudir público a eventos deportivos al aire libre.

Cuando fue preguntado por el confinamiento perimetral municipal, Igea se excusó en que “no tenemos capacidad” para hacerlo cumplir (“tenemos los recursos que tenemos”, aludiendo a que no tienen policía autonómica), al igual que no se estaría cumpliendo a rajatabla el confinamiento perimetral provincial. Sin embargo, este argumento no tiene mucho sentido, porque, por la misma regla de tres, tampoco tendrían capacidad para hacer cumplir, por ejemplo, el adelantamiento del toque de queda a las 20.00 horas.

Igea acabó por decir que lo verdaderamente “eficaz” sería el confinamiento domiciliario: “la manera de evitar el contacto social es meter a la gente en casa”, “no cerrar colegios, tiendas de chucherías,...”. En todo caso, durante la rueda de prensa de la mañana del jueves, se volvió a insistir en el “autoconfinamiento” y en “limitar la actividad presencial a lo mínimo”.