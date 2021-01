Igea reconoce que “nuestro sistema sanitario está al límite” y reitera que “el estado de alarma no es suficiente”

Jueves, 28 de enero de 2021

“El grado de saturación hospitalaria es máximo en Castilla y León”. Así lo afirmaba el portavoz de la Junta, Francisco Igea, que este jueves, tras el Consejo de Gobierno, comentaba que “la incidencia del coronavirus a siete días es menor, pero esto no es un mensaje de optimismo”.

Por eso, se mostraba partidario del “confinamiento en aquellas localidades donde la incidencia está descontrolada, el Gobierno tiene que adoptar las medidas”. Además, alertaba porque “empieza a crecer cepa británica y podría dar lugar a una nueva ola si no mantenemos unas medidas eficaces”.

Igea remarcaba que la región está en una “dificilísima situación, nos quedan semanas muy duras, tenemos que estar seguros que esto no desborda el sistema. Es un momentos de extremada gravedad, nuestro sistema sanitario está al límite, no podemos pedirle más a nuestros profesionales y ese esfuerzo merece la respuesta del Gobierno español, es el momento de cambiar las coasas, el estado de alarma no es suficiente, no se puede apelar a la cogobernanza y dejarnos sin herramientas o recurrir las medidas que se toman en ejercicio de la autoridad delegada, o gobiernan o dejan gobernar”.