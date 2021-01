Acosta: “La idea de Unionistas era estar en la Primera RFEF, pero si podemos aspirar a un hipotético ascenso a Segunda...”

Jueves, 28 de enero de 2021

El centrocampista se perderá el primer partido de la temporada al cumplir ciclo de amonestaciones y no podrá jugar el domingo en Riazor tras su gran campaña

Luis Acosta, centrocampista de Unionistas, se perderá el primer partido de la temporada al cumplir ciclo de amonestaciones y no podrá jugar el domingo en Riazor tras su gran campaña, motivo por el que atiende a este medio para hablar de cómo va el curso para su equipo, su futuro y el objetivo para lo que resta de Liga.

Estado del vestuario: “La verdad es que el equipo está contento, ya no se puede decir que Unionistas está líder en la clasificación por suerte o azar. Nos lo estamos ganando y partido a partido lo creemos más y ahora mismo no vamos a ser nosotros los que nos pongamos trabamos para pensar que podemos terminar el campeonato como estamos”.

Rendimiento en Unionistas: “Estoy muy bien desde que llegué al club y a veces los entrenadores te dan más o menos confianza y la realidad es que Hernán me da bastante, aunque es verdad que los resultados acompañan, el equipo responde, no encaja y estamos haciendo las cosas bien”.

Pensamientos al verse líderes: “No deja de ser una sorpresa hasta cierto punto. Los objetivos siempre son ambiciosos, pero no nos esperábamos estar en esta situación y hay que intentar mantenerlo. Tres resultados malos te cambian todo y hay que tener los pies en el suelo”.

Objetivo: “La realidad es que podemos pensar en más allá. La idea del club era estar en la Primera RFEF, pero si podemos aspirar a un hipotético ascenso a Segunda no vamos a ser nosotros los que nos quitemos de ahí. Podemos optar a intentarlo perfectamente”.

Presión extra por subir: “Aunque es probable, pero hipotética… no nos hace ningún favor. Tenemos que seguir sumando y después en la segunda fase ya veremos si hay el mismo colchón y nos metemos entre los tres primeros de ella para jugar el playoff. Ambiciosos seremos y este equipo puede optar a todo”.

Llegar primero a Riazor: “Sería un golpe bastante grande ganar en Riazor. El Dépor no está atravesando una situación buena y buscaremos aprovecharlo. Defensivamente estamos muy bien y arriba siempre hay ocasiones. Vamos con la idea de sumar”.

No poder jugar por sanción: “Es una pena no poder jugar en el escenario que es, pero uno sabe que tipo de jugador es y casi siempre cumplo un ciclo de tarjetas. Cuando antes lo acepte, mejor. Y a ayudar desde fuera al equipo”.

Confianza de Hernán: “Es bastante buena, pero es como todo… Se habla de traer algún mediocentro más en el mercado de fichajes por las salidas que hemos tenido y si hay alguien que venga, debe sumar y es la competencia lo que hace es mejorar al equipo. Lo importante de Unionistas es que no hay dependencia de ningún jugador”.

Futuro: “No sé nada, desconozco si a través de mi representante o la empresa hay algo, pero no tengo yo comunicación directa sobre una renovación. No es algo que me preocupe ahora mismo”.

Derbi Salamanca UDS – Guijuelo y pasado chacinero: “Están en situaciones complicadas en la clasificación. El Guijuelo ha tenido problemas por los contagios y va a tener que jugador muchos partidos seguidos y el papel es difícil. El Salmantino tiene una papeleta difícil, pero he visto los dos últimos partidos y ha mejorado, parece que daban mejor sensación como equipo”.