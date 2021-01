Amaro, sobre su gran nivel: “No he jugado este tiempo y en el momento que me han puesto he dado la cara. El problema es que no me ponían”

Jueves, 28 de enero de 2021

“He tenido que aguantar durante estos meses muchas críticas de que Antonio Amaro no estaba, que no estaba bien físicamente y es mentira”, comenta el capitán charro

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación en los días previos al derbi con el Guijuelo en el Estadio Helmántico para hablar de toda la actualidad del equipo tras una semana llena de partidos, su temporada, su estado personal actual, Lolo Escobar y su predecesor o el motivo de su gran forma física y los entrenamientos con el kickboxer Richard Huerta.

Moral: “Estamos jodidos por no llevarnos nada positivo de Coruxo, pero la imagen y el juego del equipo es totalmente diferente con la llegada del nuevo míster”.

Carga de partidos: “Sabíamos que era una semana muy complicada, con poco espacio de trabajo y la hemos superado con creces. La pena es no haber sacado nada positivo del último partido, aunque tenemos que seguir en esa línea y pensar del mismo modo”.

Qué ha faltado para sumar más puntos: “Ha sido una semana muy positiva en muchos ámbitos para el equipo, se nos ha visto con confianza y hemos cogido rápido los conceptos que el míster ha marcado, que los puntos no se han visto reflejados en el trabajo que se ha hecho… a lo mejor es un poco injusto. Ganaremos más partido de los que perderemos si seguimos en esta línea”.

Objetivo: “No pensamos para nada en que podamos descender y solo lo hacemos en el día a día, el partido a partido y mientras tengamos posibilidades matemáticas de salvarnos, vamos a pelear hasta el final”.

Derbi: “Como todos: muy disputado, con una lucha por el balón por las característica de los dos equipos. Los derbis se deciden en detalles y seguramente sea así”.

El Guijuelo le llega en el mejor momento por no jugar: “Aunque haya habido problemas de COVID… no nos podemos fiar. Tenemos que pensar que es una final y que nos lo van a poner muy difícil; hay que salir concentrados”.

El mejor Amaro: “Lo único que ha cambiado es que me han puesto. He tenido que aguantar durante estos meses muchas críticas de que Antonio Amaro no estaba, que no estaba bien físicamente y es mentira. No he jugado este tiempo y en el momento que me han puesto he dado la cara. El problema es que no me ponían”.

Sin lesiones: “Creo que físicamente siempre he estado muy bien, pero cuando ves que tú estás fuera y ves que el equipo no funciona y no acabas de entrar, la cabeza te puede hacer mucho. Y más yo que siento mucho estos colores, porque me puede afectar física y psicológicamente”.

Entrenamientos con Richard Huerta y gran tono físico: “Siempre he sido de pensar mucho en mi físico. Este año he bajado casi 7 kilos de peso y la verdad es que me encuentro perfectamente desde el primer día de la pretemporada, lo que pasa que ha habido muchos problemas y el míster que estaba antes no confiaba mucho en mí y nadie se lo explicaba, ni mis propios compañeros… pero era el que mandaba y había que acatarlo”.

Escobar: “Desde el primer día expuso un juego que a mí me gusta mucho y lo cogimos muy rápidamente. Creo que ningún aficionado puedo decir nada, aunque luego otra cosa es que la pelota no entre… Es otra imagen diferente a la de principio de temporada”.

Jugar de pivote: “Más que los jugadores, es la confianza del míster, lo que nos dice entrenando… Cuando se trabaja mucho y bien, las cosas salen siempre”.

Camacho: “Aún es pronto para analizarlo, pero es un jugador que ha estado en grandes equipos y sabe lo que es la Liga y nos va a ayudar muchísimo. Hay que hacer que se adapte bien”.