Registrados 4 positivos en las últimas horas de cribado para totalizar 18 en un total de 3.143 tests

Miércoles, 27 de enero de 2021

El cribado masivo realizado durante las jornadas del martes y el miércoles en el frontón del Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo en busca de casos de coronavirus ha dejado finamente un total de 18 positivos en 3.143 pruebas realizadas, una vez conocidos los datos de la tarde del miércoles, durante la cual se registraron 4 positivos 849 tests. Según señala la Junta de Castilla y León, ninguno de los positivos presenta síntomas, encontrándose todos ellos ya aislados.

Hay que recordar que durante la jornada del martes se detectaron 13 positivos, 8 en el turno de mañana (unos 600 tests), en el que fueron protagonistas los vecinos de la mayor parte del barrio de San Cristóbal, y 5 en el turno de tarde (algo menos de 900 tests), al que estaban convocados los vecinos de la mayor parte del barrio del Valle de San Martín.

La franja con menos positivos ha sido finalmente la de la mañana del miércoles, con sólo 1 positivo entre 801 pruebas a los vecinos del barrio de Las Canteras y la mayor parte del barrio de San Pelayo (algunos quedaron para la tarde): Avenida Conde de Foxá (números pares), Cañitos, Campo de Agadones, Campo de Camaces, Campo de Robledo, Campo de Yeltes, Caridad, Ciudad de Almeida, Ciudad de Aveiro, Ciudad de Guarda, Doctor Fleming, Esperanza, Fe, Figueira Da Foz, Fuenteguinaldo, Fuerte de la Concepción, Guadalquivir, Iberia, Picasso, Puerta del Sol, San Pelayo, Sánchez Cabañas, Uranio, Ciudad de Viseu, Vilar Formoso y calle Canteras.

Mientras, los últimos 4 positivos se detectaron entre los mirobrigenses que acudieron durante la tarde del miércoles, franja en la que estaban citados los vecinos de calle Bomberos Voluntarios, Carmelitas, Virgen de la Peña de Francia, Donantes de Sangre, Bajada Huertas de Santa Cruz, Huertas de Santa Cruz, calle La Luz, Pasaje de La Luz, Avenida de Portugal (derecha), Camilo José Cela, Las Barcas, Peña del Sastre y Comandante Che Guevara. Además, aunque no hubo ningún anuncio oficial al respecto, hubo un mensaje circulando por whatsapp durante la tarde en el que se decía que podía pasarse cualquier otra persona de la ciudad ya que ‘sobraban tests’.

Lo cierto es que la cifra de tests finalmente realizados, 3.143, no ha alcanzado el volumen que se estimaba, 3.500-4.000, aunque no hay que olvidar que hay personas positivas residentes en las zonas convocadas que ya no han acudido, que los confinados por contacto con positivo tampoco podían acudir, y que hay personas empadronadas en Ciudad Rodrigo que residen fuera.

En todo caso, se considera una cifra de participación bastante alta que arroja unas cifras de positivos “mejor de lo esperado”, según el alcalde Marcos Iglesias, pero que “no nos pueden llevar a relajarnos”, porque “la situación es muy grave”.