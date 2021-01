Un único positivo en los 801 tests realizados durante la mañana del miércoles

Miércoles, 27 de enero de 2021

El alcalde Marcos Iglesias, la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio y el delegado de Parques y Jardines, José Manuel Jerez, se acercaron a primera hora de la tarde del miércoles hasta el Pabellón Eladio Jiménez, donde en esos momentos estaba comenzando la 4ª y última tanda de tests masivos en busca de casos coronavirus entre los mirobrigenses. Hasta esa hora, el cribado no estaba arrojando malos datos: tras detectarse 13 casos en las 1.493 pruebas del martes, en la sesión de la mañana del miércoles (con los vecinos de los barrios de Las Canteras y San Pelayo como protagonistas) sólo se había detectado 1 positivo en 801 pruebas.

Como expuso el alcalde Marcos Iglesias, aunque “las cifras no son tan negativas como esperábamos, no tenemos que caer en la confusión: la situación es crítica, difícil, y complicada”, por lo que hizo un llamamiento a “la responsabilidad: la gente no puede relajarse y no puede bajar la guardia”, porque “está en juego la vida de los mayores, la salud de mucha gente; no nos podemos permitir las cifras que estamos teniendo”. De hecho, apuntó que “empieza a haber otros problemas como en los centros residenciales”.

Asimismo, el alcalde recordó que las pruebas que se están realizando son tests de antígenos, cuya fiabilidad es plena si da positivo, pero no tanto si da negativo, ya que no reconoce al 100% a las personas que tienen coronavirus pero son asintomáticas.

Durante su visita de la tarde del miércoles, Marcos Iglesias mostró su agradecimiento al personal sanitario que se está encargando de estas labores, así como al resto del personal “que ha hecho que todo saliera a punto”, remarcando que “el Ayuntamiento se está volcando en esta situación sanitaria”. En este sentido, Beatriz Jorge Carpio expuso que el Consistorio está “dando cobertura al personal sanitario, y trabajando desde el sábado para que todo salga perfecto”.

Asimismo, la teniente de alcalde resaltó la “buena organización del personal”, lo que permite, por ejemplo, que a primera hora de la mañana, en apenas media hora, se hiciesen la prueba 120 personas. De igual modo, el inicio del cribado en la tarde del miércoles también transcurrió con mucha fluidez. De hecho, José Manuel Jerez explicó que él se había hecho la prueba el martes (porque le tocaba por su calle), “y he visto que hay una excelente organización, no de 10, de 20”.