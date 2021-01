Abierto el plazo de solicitud para las ayudas para alimentos

Martes, 26 de enero de 2021

La solicitud puede recogerse en el Ayuntamiento o descargarse a través de su página web en el área de Bienestar Social, donde también pueden consultarse las bases reguladoras de estas ayudas

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para la concesión de alimentos a fin de atender las necesidades básicas de subsistencia de aquellas unidades familiares o de convivencia en el municipio de Alba de Tormes que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. El plazo de inscripción finaliza el próximo 26 de febrero.

La solicitud puede recogerse en el Ayuntamiento o descargarse a través de su página web en el área de Bienestar Social, donde también pueden consultarse las bases reguladoras de estas ayudas. En este sentido, según indican dichas bases reguladoras, “el Banco de Alimentos de Alba de Tormes no supondrá impacto económico alguno en los presupuestos generales del ayuntamiento, ya que se nutrirá de las aportaciones y donaciones que se realicen por parte de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, otras administraciones públicas y personas físicas o jurídicas. Por tanto, no afecta en modo alguno a los principios de sostenibilidad financiera y presupuestaria. De manera ordinaria se harán efectivas tres entregas al año de alimentos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pudiendo existir de manera extraordinaria otras entregas de alimentos de otra procedencia”.



Podrán solicitar y ser beneficiarios/as del Banco de Alimentos de Alba de Tormes, aquellas personas o unidades de convivencia que, por su situación de insuficiencia de recursos para la atención de las necesidades básicas de subsistencia.