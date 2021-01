Empieza el año renovando el equipamiento de tu cocina

Martes, 26 de enero de 2021

Renueva tu cocina con todo lo necesario

El año nuevo está lleno de propósitos, y una de las mejores formas de empezarlo es renovando la cocina de tu restaurante.

En este artículo te vamos a dar una serie de consejos para que puedas renovar tu cocina con los mejores muebles sin la necesidad de que te tengas que gastar mucho dinero.

Aprovéchate de las nuevas tecnologías.

Equipar tu cocina con todo lo necesario es uno de los procesos por los que cualquier hostelero debe pasar, ya sea para abrir un nuevo negocio o mejorarlo.

En la actualidad las nuevas tecnologías permiten que se pueda ahorrar en espacio y facilita el trabajo en la cocina gracias a que los procesos son mucho más de preparación y cocción son mucho más simples.

Es por eso fundamental elegir el equipo que necesitas y no más. Por ejemplo, empresas como All for Food ofrecen todo lo que necesita la cocina de un restaurante.

El cliente tiene que ser el centro.

En nuestros días la experiencia completa de comer o cenar es muy importante para los clientes. Por eso es fundamental contar con el mejor ambiente y que toda la puesta en escena sea un complemento perfecto para la comida que se sirve.

Es decir, se debe tener en cuenta todo, desde la cubertería y la vajilla, sin otros elementos como la vestimenta de los trabajadores. Es muy importante dar la idea que todo está cuidado hasta el mínimo detalle.

Piensa bien qué es lo que necesitas mejorar.

Si has decidido que es el momento de renovar la cocina de tu restaurante, es muy importante que pienses bien cuáles son las áreas que se necesitan mejorar.

Por ejemplo, la zona de preparación de platos fríos es esencial que esté equipada con mesas frías o estantes murales. Un pequeño fregadero en esta zona también puede resultar interesante.

En la zona donde se realiza la cocción puede que solo se necesite un equipo básico que cuente con cuatro quemaderos, una freidora, una plancha y un cocedor de pasta. Si tienes una cocina pequeña, una buena idea para aprovechar el espacio al máximo es que cuentes con un bloque de cocción mural, además de un horno mixto y una campana. En esta opción puedes utilizar las partes de abajo para guardar todos los instrumentos necesarios.

Por último en este apartado, te recomendamos que la zona de lavado se encuentra cerca de la puerta de la cocina. Por lo general solo vas a necesitar de un fregadero y un lavavajillas, además de las estanterías para colocar los platos y otros productos.

Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta en el momento de renovar mi cocina?

Es importante que, en el momento que te hagas con el equipo, te fijes bien con la garantía y el servicio de mantenimiento. Es imprescindible que cuentes con reparaciones rápidas para superar cualquier imprevisto que pueda surgir.

Es por eso que te recomendamos que te leas bien qué ofrece la garantía del equipo y qué servicios ofrece.