Casado niega que su objetivo fuera salvar la Navidad y recuerda que no salvó los puentes

Lunes, 25 de enero de 2021

Ha lamentado que a pesar del cierre viajaron a Castilla y León personas de otras comunidades y se superaron en algunos casos las reuniones con hasta seis personas o diez en los días permitidos

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha aclarado este lunes en rueda de prensa que su objetivo nunca fue salvar la Navidad, como ha achacado la oposición al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, y ha recordado que no ha salvado ni los puentes, en referencia a las restricciones que aplicó durante la segunda ola.

"Quiero deshacer un poco ese mensaje que se está dando todo el tiempo de salvar la Navidad. Yo nunca jamás he pensado que un objetivo era salvar la Navidad, para nada, para nada", ha manifestado en concreto Verónica Casado para añadir: "De hecho no hemos salvado los puentes ni salvamos nada".

Casado ha asegurado a este respecto que si la situación sanitaria y epidemiológica de Castilla y León al iniciar las fiestas navideñas hubiese sido de unos índice más altos -inició este periodo con 62 casos por cada 100.000 habitantes, lo que suponía unas "cifras muy buenas"- "claro" que hubiese cerrado el interior de la hostelería o los centros comerciales, como hizo quince días después.

La consejera no ha dudado al reconocer que la Junta creía que había implantado entonces unas "buenas medidas" y acordes con la situación que finalmente se han demostrado que no eran tan acordes, ya que se ha unido la proliferación la variante británica "mucho más contagiosa" y que "ha venido a ensombrecer el panorama".

"No ha habido ningún error, nosotros estábamos estableciendo las medidas que establecía la guía, la situación sanitaria y epidemiológica lo permitía, el cierre perimetral estaba puesto", ha asegurado también Casado que ha lamentado que a pesar del cierre viajaron a Castilla y León personas de otras comunidades autónomas y se superaron en algunos casos las reuniones con hasta seis personas o diez en los días permitidos.

Por todo ello, ha concluido que a veces la solución no es tanto tener más medidas sino que se cumplan las medidas en vigor para insistir en su lamento de que "no en todos los casos se han cumplido". "Si no las aceptamos, si no trabajamos con ellas los contagios van a seguir", ha sentenciado.