La Junta prorroga 14 días el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y de los gimnasios

Lunes, 25 de enero de 2021

Tal y como era previsible debido a que la incidencia acumulada no ha dejado por el momento de crecer, la Junta de Castilla y León ha prorrogado dos semanas las medidas extraordinarias con nivel 4 de alerta tomadas el pasado lunes 11 de enero en toda la comunidad para intentar frenar la propagación del coronavirus, que en principio decaían a las 23.59 horas de este martes 26.

Según anunció en la mañana del lunes la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, a lo largo de la mañana se celebró un Consejo de Gobierno Extraordinario en el que se ha acordado una prórroga de las medidas desde las 0.00 horas del miércoles 27 de enero hasta las 23.59 horas del martes 9 de febrero.

De este modo, se proseguirá al menos dos semanas con el actual escenario, que incluye por un lado que tiene que permanecer cerrado el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, quienes pueden tener funcionando sus terrazas sí así lo desean (no están permitidas las terrazas-pecera totalmente cerradas). Hay que recordar que sí se pueden prestar los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.

Asimismo pueden seguir abiertos, para uso de los clientes, los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, y los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, socio sanitarios y sociales (incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil), los comedores escolares, y los comedores sociales. De igual modo, pueden funcionar los servicios de restauración en centros de trabajo, destinados a las personas trabajadoras.

Por otro lado, las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre deberán continuar cerrados, siguiendo igualmente suspendida la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones (y sus entrenamientos) que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de acenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal. Además, no puede haber público en las competiciones deportivas a cubierto.

Por último, deberán continuar cerrados los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y los grandes establecimientos comerciales, salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior. Hay que recordar que fuera de los centros comerciales se pueden mantener abiertos los establecimientos de comercio minorista (con las actuales limitaciones de aforo, que deberá ser indicado a las puertas de los mismos).