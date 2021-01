Cuentas de ahorro sin riesgo: lo que debes tener en cuenta

Lunes, 25 de enero de 2021

La crisis sanitaria y la preocupación por el futuro han disparado el ahorro de las familias. Muchos se decantan por productos sin riesgo en búsqueda de tranquilidad, pero los bancos hace tiempo que cerraron el grifo del rendimiento. Las imposiciones a plazo ofrecen de media poco más del 0,1%, algo que no mejora con las cuentas corrientes que, una vez se tienen en cuenta las comisiones, ofrecen rendimientos negativos. Pero afortunadamente hay excepciones. Incluso para aquellos que no quieren inmovilizar su dinero hay una respuesta, tal y como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Un buen aliado para mantener su liquidez alejada del riesgo obteniendo al mismo tiempo una pequeña remuneración es una cuenta de ahorro. En estos productos hay dos aspectos clave y diferenciadores: por un lado, la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento sin penalización y, por otro, que salvo que exista un promesa contractual o publicitaria de mantenimiento durante un cierto plazo, pueden cambiar su rendimiento con un simple preaviso de un mes.

¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir una cuenta de ahorro?

A la hora de decantarnos por una cuenta de ahorro u otra, lo primero que salta a la vista es la rentabilidad ofrecida, su TAE (Tasa Anual Equivalente). Ahora bien, no pierda de vista que este rendimiento puede estar limitado a una cierta cantidad de saldo, que no siempre incluye todos los costes y comisiones que conllevará dicha cuenta, y que no tiene porqué mantenerse indefinidamente. Además, tenga en cuenta que existe la posibilidad de que le exijan cierta vinculación con la entidad para poder obtener esa TAE, o que deba utilizar un canal especifico como p.ej. descargarse una aplicación en su teléfono móvil.

Si además quiere tener servicios vinculados al dinero depositado en estas cuentas hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Normalmente las cuentas de ahorro se diferencian de las cuentas corrientes en que sus servicios pueden estar limitados. Es decir, no en todas podrá domiciliar recibos, vincular una tarjeta de crédito o débito, ni incluso contar con un servicio de ventanilla donde sacar en efectivo su dinero. Son cuentas simplemente para ahorrar y deberá tener otra cuenta corriente en la que poder realizarlos.

La operativa más habitual de estas cuentas de ahorro “sin servicios” es tener una cuenta corriente vinculada en otra entidad con coincidencia de titulares, desde la que vía transferencias se hacen los ingresos y a la que se realizan los reembolsos. La carencia de servicios trae por el lado positivo que estas cuentas sin servicios no cargan comisiones y ni siquiera suelen hacerlo por las transferencias a su cuenta vinculada siempre que sean dentro del territorio nacional.

Cuidado con los gastos que no se ven

En las cuentas de ahorro no es habitual cobrar comisiones de mantenimiento (ninguna de las de la tabla lo hace). Ahora bien, respecto a los costes no debe pasar por alto los indirectos y los de oportunidad que conlleva la vinculación que algunas exigen.

En general, la remuneración que ofrecen los bancos en las mejores cuentas solo es aplicable a un determinado rango de saldos. De ahí que no sea aconsejable sobrepasar el saldo retribuido y lo conveniente es tratar de ajustarse al máximo retribuido.