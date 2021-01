‘Salazar’ es la novedosa propuesta de la cantante salmantina Bego Salazar

Sábado, 23 de enero de 2021

La cantante se ha unido al pianista catalán Xavi Lloses para ofrecer su primer álbum conjunto

La cantante salmantina Bego Salazar se ha unido al pianista catalán Xavi Lloses para crear 'Salazar’, una propuesta musical que acaba de publicar su primer álbum.

“Para entender la singularidad y la idiosincrasia de SALAZAR, sólo hay que ver la distancia que separa a sus dos componentes: los 1.000 km que hay entre Salamanca y Sant Feliu de Guíxols, que no son ningún obstáculo cuando la química no deja duda alguna al escuchar el fruto de tan insólita unión. La voz de Bego Salazar, telúrica y sembrada de quejíos, retuerce las entrañas de tierra añeja. VIDEOCLIP OFICIAL ‘Tú no me conoces’. El piano neo romántico y minimalista de Xavi Lloses, construye paisajes hipnóticos, altamente sofisticados, con un espectro inesperado entre el vanguardismo eléctrico y el arte sonoro. Un discurso contundente, Salazar es rabia que te empodera, que deslumbra claroscuros, que sacude tu alma y a la vez puede ser la amante más tierna.”

BEGO SALAZAR

Artista salmantina, hija de padre gitano, lleva en su sangre el gusto y el arte flamencos. Después de haber compartido escenario con Jorge Pardo, Juan Antonio Salazar, Jerónimo Maya, Dani Macaco, Juanito Makandé y como vocalista de Las Migas, comienza su carrera en solitario junto a Xavi Lloses creando el proyecto Salazar.

XAVI LLOSES

Antipianista, compositor y terrorista sonoro. Artista multidimensional ecléctico y polivalente, desarrolla su hiperactividad por todos los caminos que le brinda el arte. Sumergido en varios proyectos, ha trabajado y/o producido trabajos de artistas como Lluís Danés, Marina Rossell, Gerard Quintana, Jaume Sisa o Nico Roig.