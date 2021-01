El Ayuntamiento convoca la oposición para cubrir una plaza de peón de jardinería

Viernes, 22 de enero de 2021

Todavía no se pueden presentar las instancias para participar, ya que todavía no ha sido publicada la convocatoria en los boletines oficiales, pero el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya ha puesto en marcha la oposición para cubrir en su plantilla municipal, de forma permanente, una plaza de peón de jardinería, reservada en este caso a personas con una discapacidad intelectual reconocida igual o superior al 33% que no les imposibilite desempeñar el puesto.

Junto a ese requisito primordial, los aspirantes deberán ser españoles, miembros de países de la Unión Europea, o personas que no pertenezcan a la UE pero estén legalmente en España, que tengan al menos 16 años y no hayan alcanzado la edad de jubilación, y que estén en posesión o en condiciones de obtener un nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad, o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Como es habitual, los candidatos no podrán haber sido separados del servicio de las administraciones públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas. El plazo de presentación de solicitudes, que se prolongará durante 20 días hábiles, se abrirá tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Entre la documentación que deben presentar los aspirantes (como la resolución de un órgano competente reconociendo al solicitante el grado de discapacidad exigida), se incluye el resguardo del pago de la tasa de los derechos de examen, que asciende a 16,96€ (no deberán pagarla aquellos que lleven más de un mes desempleados o sean beneficiarios o solicitantes de una pensión no contributiva). Una vez se cierre el plazo, y se acaben publicando los listados definitivos de admitidos y excluidos, se procederá a convocar el primero de los 2 ejercicios de los que consta la oposición.

El primer ejercicio será una prueba por escrito, consistente en un cuestionario integrado por 25 preguntas tipo test (con tres opciones de respuesta, siendo sólo una de ellas la correcta) extraídas de los 12 temas de los que consta el temario, que versan sobre la Constitución, aspectos relativos al municipio, la provincia y la Administración Local, y cuestiones relacionadas con la jardinería.

Aprobarán el ejercicio, y pasarán al segundo, aquellos que obtengan un mínimo de un 5. En caso de que el número de opositores aprobados fuese inferior a cinco, se completaría ese cupo con otros aspirantes si al menos han sacado un 3 en el examen.

El segundo ejercicio será una prueba práctica, en la cual se simulará una situación de trabajo en la cual el aspirante deberá desarrollar funciones propias del puesto de trabajo objeto de la convocatoria (mantenimiento, conservación y limpieza de parques, jardines y zonas verdes, mediante riego, cava, poda, barrido, tratamiento fitosanitario, o plantación), durante un máximo de 20 minutos. El tribunal valorará a cada aspirante de 0 a 10, aprobando quienes obtengan al menos un 5.

Aquel aspirante con más puntos se hará con la plaza, quedando el resto de aspirantes aprobados en una bolsa de empleo, de la que se tirará si hay necesidad. En caso de empate final a puntos, primará la nota del segundo ejercicio.