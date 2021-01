El Perfumerías Avenida no falla contra el Dynamo Kursk y se clasifica para cuartos de Euroliga como primero de grupo (79-70)

Viernes, 22 de enero de 2021

El Perfumerías Avenida no falló contra el Dynamo Kursk (79-70) y se clasificó para cuartos de Euroliga como primero de grupo. Las charras pasaron a la siguiente fase con un pleno de cinco victorias en sendos partidos y aún deben cerrar su burbuja en Salamanca contra el Izmit el lunes, aunque sin nada en juego.

El cuadro azulón salió con el quinteto de garantías: Silvia Domínguez, Tiffany Hayes, Karilie Samuelson, Katie Lou Samuelson y Emese Hof, que se recuperó de su problema físico del pasado partido contra el Nadezhda y jugó de inicio con la idea de darle importancia al juego interior. Gajic fue baja al estar KO dos meses y medio y Cazorla también participó en la batalla.

Por su parte, Katie Lou fue la encargada de abrir la veda en el marcador, aunque hubo muchísima igualdad en todo momento con numerosas alternancias en el mismo. De hecho, Iñiguez le pidió más intensidad a las suyas tras un 2+1 de Milic, pero el marcador reflejó un apretado 19-22 al término del 1ºQ.

En el segundo acto, un mal inicio provocó que el técnico solicitase un tiempo muerto tras las malas sensaciones con el 21-28. A partir de ahí, el Perfumerías Avenida mejoró de manera bastante notable y logró reducir la diferencia a un solo punto (39-40) justo antes del descanso.

Tras la reanudación, Katie Lou consiguió poner a su equipo por delante tras varios minutos de no poder hacerlo. No obstante, el intercambio de golpes no cesó en ningún momento con dos conjuntos dejándose absolutamente todo sobre la pista del pabellón de Würzburg. Finalmente, las locales se despegaron con una excelsa Katie y sus 25 puntos -llegó a 27- para dejar todo encarrilado.

Los últimos diez minutos de la contienda estuvieron muy controlados por las perfumeras, que no llegaron a sufrir en la segunda mitad ante las rusas y ya pueden decir con total tranquilidad que son el mejor equipo entre los ocho de mayor nivel de toda Europa tras lo visto en las dos burbujas. Un equipo campeón con todas las letras y con licencia para soñar en este 2021.

Fotos: Lydia González